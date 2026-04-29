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ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट से कश लगाते दिखे रियान पराग, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान पर होगा ऐक्शन?

Apr 29, 2026 05:56 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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युवाओं के 'Role Model' अब क्रिकेटर होते हैं, लेकिन एक हरकत ने उनकी गरिमा को तार-तार कर दिया। लाइव टीवी पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ई-सिगरेट लिए हुए वैपिंग करते पकड़े गए।

ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट से कश लगाते दिखे रियान पराग, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान पर होगा ऐक्शन?

राजस्थान रॉयल्स ने भले ही पंजाब किंग्स का विजय रथ आईपीएल 2026 में रोक दिया, लेकिन कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में एक ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया, जिसके लिए उन पर ऐक्शन हो सकता है। रियान पराग पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के बीच में ड्रेसिंग रूप में एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जो भारत में बीते आधा दशक से ज्यादा समय से बैन है। इतना ही नहीं, यह एक ऐसी हरकत है, जिसे उनके चाहने वाले बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे।

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वैपिंग यानी स्मोकिंग करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रियान पराग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में ई-सिगरेट है। भारत में ई-सिगरेट पर 2019 में ही बैन लग चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह की चीजें ड्रेसिंग रूम का हिस्सा कैसे बनीं और अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उन पर ऐक्शन ले सकता है।

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आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर रोक एक्ट (PECA) 2019 के अनुसार, भारत में वेपिंग बैन है और नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि युवाओं के रोल मॉडल अपनी छवि किस तरह से पेश कर रहे हैं और क्या उन पर कोई जुर्माना लगेगा? क्या बीसीसीआई रियान पराग को इस हरकत के लिए कोई सजा देगा? वैसे तो कई बार क्रिकेट के मैच के दौरान ऐसी चीजें सामने आती रही हैं, लेकिन भारत में नियमों को देखते हुए इस पर सख्ती होने की पूरी संभावना है।

मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन 4 विकेट खोकर बनाए थे। इसमें 22 गेंदों में 62 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए थे, जबकि 44 गेंदों में 59 रनों की पारी प्रभसिमरन सिंह ने खेली थी। 14 गेंदों में 30 रन कूपर कोनोली ने बनाए थे और 27 गेंदों में 30 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए थे। वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 19.2 ओवर में 228 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। 26 गेंदों में 52 रन डोनावैन फरेरा ने बनाए, जबकि 27 गेंदों में 51 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। 16 गेंदों में 43 रन वैभव सूर्यवंशी बनाकर आउट हुए। 12 गेंदों में 31 रनों की पारी शुभम दुबे ने खेली थी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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