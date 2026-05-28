उस पर थोड़ा काम करना है; वैभव सूर्यवंशी की हैरतअंगेज पारी के दम पर RR जीता एलिमिनेटर, मगर खुश नहीं कप्तान रियान पराग
राजस्थान रॉयल्स की एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद पर धमाकेदार जीत के बावजूद कप्तान रियान पराग खुश नहीं है। पराग का कहना है कि टीम को इस मैच में 260 के स्कोर तक पहुंचना था, मगर वह ऐसा नहीं कर पाई।
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से धूल चटाई। वैभव सूर्यवंशी 97 रनों की पारी खेल, इस मैच के हीरो रहे। हालांकि कप्तान रियान पराग आरआर की इस धमाकेदार जीत के बावजूद खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की शुरुआत दी उसके बाद उनकी टीम को 260 के स्कोर तक पहुंचना था, मगर वह इसमें नाकाम रहे। उनकी टीम को पारी को कैसे फिनिश करना है इस पर काम करने की जरूरत है। बता दें, राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए एसआरएच को 244 का टारगेट दिया था, जिसके सामने हैदराबाद की टीम 196 रनों पर सिमट गई।
रिटान पराग ने मैच के बाद कहा, "हां, अच्छा गेम था। फिर से, मुझे लगता है कि मुझे परफेक्शनिस्ट बनना पसंद है। मुझे पता है कि यह पूरी तरह से परफेक्ट गेम नहीं होने वाला है। लेकिन आज भी, हमें 260 रन बनाने चाहिए थे, है ना? तो उस पर थोड़ा काम करना है।
वैभव जैसी शुरुआत मिलने के बाद इनिंग्स को कैसे खत्म करें। लेकिन बॉल से, मुझे लगता है कि मैं सच में इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता है कि हमने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने दूसरे या पहले ओवर में बहुत रन बनाए, जब ईशान और ट्रैविस ने कुछ बाउंड्री लगाईं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छी वापसी की और कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस दिया।
वैभव के साथ आपकी क्या बातचीत होती है?
बात यह है कि हमारी कोई बातचीत नहीं होती। (बस उसे अकेला छोड़ दो?) हां, बस उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो और मजे करने दो। उसे बैटिंग पसंद है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसलिए हम उसे नेट्स पर और ऐसी ही चीजों पर बहुत बैटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर वह बाहर जाकर अपना काम करता है।
क्या इससे कुछ मदद मिली कि आपके पिछले दो मैच एक तरह से नॉकआउट गेम थे?
आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे लोगों में भी थोड़ा और जोश आता है। मुझे लगता है कि जब सब कुछ दांव पर होता है, तो हर कोई इसके लिए बहुत मेहनत करता है। और सीजन के दौरान भी, मुझे लगता है कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम और भी ज्यादा एनर्जेटिक थे, और भी ज्यादा फोकस्ड थे क्योंकि गेम दांव पर था, क्योंकि सीजन दांव पर था। पूरे सीजन में सभी ने ऐसा किया है, लेकिन खासकर पिछले दो गेम में, हर कोई थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो गया।
क्या आप आर्चर से कुछ मांगते हैं या आप बस उसे कहते हैं कि जाओ और अपना काम करो?
नहीं, हम मजेदार छोटी-मोटी बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि जब उसने अभिषेक को पहली बॉल फेंकी तो मैं लगभग कैच पकड़ ही गया था, लेकिन वह वाइड थी। तो मैं जोफ्रा के पास गया। मैंने कहा, जॉफ, मुझे तुम्हें थोड़ा और सीधा होने की जरूरत है। और फिर उसे विकेट मिल गया और उसने अंदर मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या यह तुम्हारे लिए काफी सीधा है? तो मुझे लगता है कि वह वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है, अगर सबसे अच्छा नहीं तो। और मुझे लगता है कि जब वह 150 क्लिक की स्पीड से बॉलिंग कर रहा होता है, तो आप उससे धीमी बॉलिंग करने के लिए नहीं कहते। आप उससे कुछ करने के लिए नहीं कहते। आप उसे बस याद दिलाते हैं कि क्या उसे याद दिलाने की जरूरत है, वरना वह बस अपना काम करता है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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