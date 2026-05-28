उस पर थोड़ा काम करना है; वैभव सूर्यवंशी की हैरतअंगेज पारी के दम पर RR जीता एलिमिनेटर, मगर खुश नहीं कप्तान रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स की एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद पर धमाकेदार जीत के बावजूद कप्तान रियान पराग खुश नहीं है। पराग का कहना है कि टीम को इस मैच में 260 के स्कोर तक पहुंचना था, मगर वह ऐसा नहीं कर पाई।

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से धूल चटाई। वैभव सूर्यवंशी 97 रनों की पारी खेल, इस मैच के हीरो रहे। हालांकि कप्तान रियान पराग आरआर की इस धमाकेदार जीत के बावजूद खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की शुरुआत दी उसके बाद उनकी टीम को 260 के स्कोर तक पहुंचना था, मगर वह इसमें नाकाम रहे। उनकी टीम को पारी को कैसे फिनिश करना है इस पर काम करने की जरूरत है। बता दें, राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए एसआरएच को 244 का टारगेट दिया था, जिसके सामने हैदराबाद की टीम 196 रनों पर सिमट गई।

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रिटान पराग ने मैच के बाद कहा, "हां, अच्छा गेम था। फिर से, मुझे लगता है कि मुझे परफेक्शनिस्ट बनना पसंद है। मुझे पता है कि यह पूरी तरह से परफेक्ट गेम नहीं होने वाला है। लेकिन आज भी, हमें 260 रन बनाने चाहिए थे, है ना? तो उस पर थोड़ा काम करना है।

वैभव जैसी शुरुआत मिलने के बाद इनिंग्स को कैसे खत्म करें। लेकिन बॉल से, मुझे लगता है कि मैं सच में इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता है कि हमने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने दूसरे या पहले ओवर में बहुत रन बनाए, जब ईशान और ट्रैविस ने कुछ बाउंड्री लगाईं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छी वापसी की और कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस दिया।

वैभव के साथ आपकी क्या बातचीत होती है? बात यह है कि हमारी कोई बातचीत नहीं होती। (बस उसे अकेला छोड़ दो?) हां, बस उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो और मजे करने दो। उसे बैटिंग पसंद है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसलिए हम उसे नेट्स पर और ऐसी ही चीजों पर बहुत बैटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर वह बाहर जाकर अपना काम करता है।

क्या इससे कुछ मदद मिली कि आपके पिछले दो मैच एक तरह से नॉकआउट गेम थे? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे लोगों में भी थोड़ा और जोश आता है। मुझे लगता है कि जब सब कुछ दांव पर होता है, तो हर कोई इसके लिए बहुत मेहनत करता है। और सीजन के दौरान भी, मुझे लगता है कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम और भी ज्यादा एनर्जेटिक थे, और भी ज्यादा फोकस्ड थे क्योंकि गेम दांव पर था, क्योंकि सीजन दांव पर था। पूरे सीजन में सभी ने ऐसा किया है, लेकिन खासकर पिछले दो गेम में, हर कोई थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो गया।