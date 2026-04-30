Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वेपिंग की रियान पराग को मिली सजा, जुर्माने के साथ-साथ ऐसा हुआ; BCCI जल्द उठाएगा सख्त कदम

Apr 30, 2026 02:52 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

वेपिंग कांड के बाद रियान पराग पर जुर्माना ठोका गया है। उनके खाते में डिमेरिट अंक भी जोड़ गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) साथ ही जल्द सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है।

वेपिंग की रियान पराग को मिली सजा, जुर्माने के साथ-साथ ऐसा हुआ; BCCI जल्द उठाएगा सख्त कदम

वेपिंग कांड के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वह पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 40वें मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए नजर आए थे। उन्हें खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन दोषी पाया गया है। उनके खाते में डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) साथ ही जल्द सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रहा ताकि गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद रहें, जिससे आईपीएल की रेप्युटेशन बनी रहे।

रियान ने अपनी गलती मान ली

रियान को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो 'ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जिससे खेल की बदनामी हो।' वह दूसरी पारी के दौरान 'वेपिंग' (ई-सिगरेट का इस्तेमाल करना) करते हुए टीवी कैमरों में दिखे थे। रियान ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा की सुनाई सजा कबूल कर ली। बता दें कि भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें इसका उत्पादन, बिक्री और वितरण शामिल था। इस संबंध में कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की कैद हो सकती है या/और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया सकता है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:RR के हाथ से निकल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी? स्टुअर्ट ब्रॉड का MI वाला बयान वायरल

'ऐसा करना बेहद जोखिम भरा है'

आईपीएल के मौजूदा सीजन में रन बनाने के लिए जूझ रहे रियान द्वारा ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का सेवन से सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पीटीआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि टूर्नामेंट के संचालन से जुड़े आईपीएल और बीसीसीआई के अधिकारियों ने इसे सोशल मीडिया और टीवी कैमरों की निगरानी के युग में बेहद लापरवाही वाला कृत्य करार दिया। आईपीएल के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, ''कई खिलाड़ी ई-सिगरेट का सेवन करते हैं, लेकिन वे ड्रेसिंग रूम में ऐसा नहीं करते। इतने सारे कैमरों के बीच ऐसा करना बेहद जोखिम और लापरवाही भरा है।''

ये भी पढ़ें:पंजाब किंग्स से इन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, RR के कप्तान रियान पराग ने बताए नाम

रियान ने 9 मैचों में इतने रन बनाए

ई-सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 के अनुसार, ''कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट का उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री या वितरण नहीं करेगा और ई-सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट के उपयोग को बढ़ावा देता हो।'' रियान की कप्तानी वाली राजस्थान टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। उसने 9 मैचों में से छह जीते हैं। राजस्थान ने पंजाब के खिलाफ 223 रनों का टारगेट चेज करते हुए छह विकेट से जीत हासिल की थी। रियान ने अब तक 14.62 के औसत और 124.46 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Riyan Parag IPL 2026 Rajasthan Royals

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।