वेपिंग की रियान पराग को मिली सजा, जुर्माने के साथ-साथ ऐसा हुआ; BCCI जल्द उठाएगा सख्त कदम
वेपिंग कांड के बाद रियान पराग पर जुर्माना ठोका गया है। उनके खाते में डिमेरिट अंक भी जोड़ गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) साथ ही जल्द सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है।
वेपिंग कांड के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वह पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 40वें मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए नजर आए थे। उन्हें खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन दोषी पाया गया है। उनके खाते में डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) साथ ही जल्द सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रहा ताकि गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद रहें, जिससे आईपीएल की रेप्युटेशन बनी रहे।
रियान ने अपनी गलती मान ली
रियान को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो 'ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जिससे खेल की बदनामी हो।' वह दूसरी पारी के दौरान 'वेपिंग' (ई-सिगरेट का इस्तेमाल करना) करते हुए टीवी कैमरों में दिखे थे। रियान ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा की सुनाई सजा कबूल कर ली। बता दें कि भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें इसका उत्पादन, बिक्री और वितरण शामिल था। इस संबंध में कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की कैद हो सकती है या/और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया सकता है।
'ऐसा करना बेहद जोखिम भरा है'
आईपीएल के मौजूदा सीजन में रन बनाने के लिए जूझ रहे रियान द्वारा ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का सेवन से सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पीटीआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि टूर्नामेंट के संचालन से जुड़े आईपीएल और बीसीसीआई के अधिकारियों ने इसे सोशल मीडिया और टीवी कैमरों की निगरानी के युग में बेहद लापरवाही वाला कृत्य करार दिया। आईपीएल के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, ''कई खिलाड़ी ई-सिगरेट का सेवन करते हैं, लेकिन वे ड्रेसिंग रूम में ऐसा नहीं करते। इतने सारे कैमरों के बीच ऐसा करना बेहद जोखिम और लापरवाही भरा है।''
रियान ने 9 मैचों में इतने रन बनाए
ई-सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 के अनुसार, ''कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट का उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री या वितरण नहीं करेगा और ई-सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-सिगरेट के उपयोग को बढ़ावा देता हो।'' रियान की कप्तानी वाली राजस्थान टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। उसने 9 मैचों में से छह जीते हैं। राजस्थान ने पंजाब के खिलाफ 223 रनों का टारगेट चेज करते हुए छह विकेट से जीत हासिल की थी। रियान ने अब तक 14.62 के औसत और 124.46 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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