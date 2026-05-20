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LSG की हार पर बुरी तरह भड़के कप्तान ऋषभ पंत, बोले- परिणाम जो भी हो, हम एक f**#ing अच्छी टीम हैं

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऋषभ पंत ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि परिणाम चाहे इस मैच में या इस सीजन जो भी रहा हो, लेकिन हम एक अच्छी टीम हैं। एलएसजी को सीजन की 9वीं हार का सामना करना पड़ा है।

LSG की हार पर बुरी तरह भड़के कप्तान ऋषभ पंत, बोले- परिणाम जो भी हो, हम एक f**#ing अच्छी टीम हैं

IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स को मंगलवार 19 मई को सीजन की 9वीं हार मिली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में खेले गए मैच में लखनऊ को 220 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान पंत ने अपनी टीम के हार के कारण बताए, जबकि आखिर में उन्होंने कहा कि नतीजा चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन हम एक अच्छी टीम हैं। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक गाली भी दी, जो संभवतः उनकी निराशा व्यक्त करती है।

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 220 का टोटल बनाने पर कहा, "मुझे लगता है कि इसे देखने के कुछ तरीके हैं। बीच के ओवरों में और फिर आखिरी ओवर में, जिस तरह से आर्चर ने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वह सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन हम इस तरह की विकेट पर असल में पांच या दस रन और बना सकते थे, जब आपको उस तरह की शुरुआत मिलती है और हम आखिरी ओवर में इसका फायदा नहीं उठा सके।"

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ऐसी बैटिंग-फ्रेंडली सतह पर स्कोर का बचाव करने पर पंत ने कहा, "यह निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा अपने बॉलर्स का साथ देना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी यह मुश्किल होता है। इस तरह की विकेट पर, बॉलर्स के लिए कम मार्जिन होता है और बहुत सारे सुझाव काम नहीं करते। कभी-कभी आपको एक सिंपल प्लान रखना होता है, एक बार में एक बॉल पर फोकस करना होता है और बस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी होती है।"

अनुभव की वैल्यू और शमी की कमी पर पंत ने कहा, "अनुभव एक ऐसी चीज है जिसकी कमी आपको हमेशा खलेगी, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, क्योंकि अनुभव रातों-रात नहीं कमाया जा सकता। लोगों को वह एक्सपीरियंस पाने में सालों लग जाते हैं और प्रेशर सिचुएशन में, यही एक चीज है जो आपको पक्का आगे रखती है।"

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आखिरी ओवर तक शाहबाज़ अहमद को रोकने को लेकर पंत ने बताया, "यह पूरी तरह लेफ्ट-हैंडर्स की वजह से था। वे थोड़े समय से बैटिंग कर रहे थे और एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर को मौका दे रहे थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे, खासकर इसलिए, क्योंकि राठी टीम में थे, तो जब राठी टीम में हैं तो शाहबाज़ पर चांस क्यों लें।" नतीजों के बावजूद टीम को लेकर पंत ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, हमें एक टीम के तौर पर गर्व है। हमारे पास जैसी टीम है, हम जानते हैं कि हम यह जीत सकते हैं। कुछ भी हो, हम एक टीम और एक इंसान के तौर पर काफी कॉन्फिडेंट हैं। यह हमारे हिसाब से नहीं गया और यह बात हर कोई जानता है, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि हम एक बहुत अच्छी टीम हैं।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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