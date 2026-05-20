LSG की हार पर बुरी तरह भड़के कप्तान ऋषभ पंत, बोले- परिणाम जो भी हो, हम एक f**#ing अच्छी टीम हैं
ऋषभ पंत ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि परिणाम चाहे इस मैच में या इस सीजन जो भी रहा हो, लेकिन हम एक अच्छी टीम हैं। एलएसजी को सीजन की 9वीं हार का सामना करना पड़ा है।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स को मंगलवार 19 मई को सीजन की 9वीं हार मिली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में खेले गए मैच में लखनऊ को 220 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान पंत ने अपनी टीम के हार के कारण बताए, जबकि आखिर में उन्होंने कहा कि नतीजा चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन हम एक अच्छी टीम हैं। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक गाली भी दी, जो संभवतः उनकी निराशा व्यक्त करती है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 220 का टोटल बनाने पर कहा, "मुझे लगता है कि इसे देखने के कुछ तरीके हैं। बीच के ओवरों में और फिर आखिरी ओवर में, जिस तरह से आर्चर ने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वह सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन हम इस तरह की विकेट पर असल में पांच या दस रन और बना सकते थे, जब आपको उस तरह की शुरुआत मिलती है और हम आखिरी ओवर में इसका फायदा नहीं उठा सके।"
ऐसी बैटिंग-फ्रेंडली सतह पर स्कोर का बचाव करने पर पंत ने कहा, "यह निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा अपने बॉलर्स का साथ देना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी यह मुश्किल होता है। इस तरह की विकेट पर, बॉलर्स के लिए कम मार्जिन होता है और बहुत सारे सुझाव काम नहीं करते। कभी-कभी आपको एक सिंपल प्लान रखना होता है, एक बार में एक बॉल पर फोकस करना होता है और बस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी होती है।"
अनुभव की वैल्यू और शमी की कमी पर पंत ने कहा, "अनुभव एक ऐसी चीज है जिसकी कमी आपको हमेशा खलेगी, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, क्योंकि अनुभव रातों-रात नहीं कमाया जा सकता। लोगों को वह एक्सपीरियंस पाने में सालों लग जाते हैं और प्रेशर सिचुएशन में, यही एक चीज है जो आपको पक्का आगे रखती है।"
आखिरी ओवर तक शाहबाज़ अहमद को रोकने को लेकर पंत ने बताया, "यह पूरी तरह लेफ्ट-हैंडर्स की वजह से था। वे थोड़े समय से बैटिंग कर रहे थे और एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर को मौका दे रहे थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे, खासकर इसलिए, क्योंकि राठी टीम में थे, तो जब राठी टीम में हैं तो शाहबाज़ पर चांस क्यों लें।" नतीजों के बावजूद टीम को लेकर पंत ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, हमें एक टीम के तौर पर गर्व है। हमारे पास जैसी टीम है, हम जानते हैं कि हम यह जीत सकते हैं। कुछ भी हो, हम एक टीम और एक इंसान के तौर पर काफी कॉन्फिडेंट हैं। यह हमारे हिसाब से नहीं गया और यह बात हर कोई जानता है, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि हम एक बहुत अच्छी टीम हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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