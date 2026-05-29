ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी, फ्रेंचाइजी ने ट्वीट करके किया कन्फर्म
लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। लखनऊ के कप्तान और 27 करोड़ी खिलाड़ी ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। फ्रेंचाइजी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। लखनऊ के कप्तान और 27 करोड़ी खिलाड़ी ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। इस सीजन तो लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है, लेकिन अगले सीजन अब ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते नहीं दिखेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों को टीम के सामने छोड़ने का फैसला किया जिसे टीम ने स्वीकार कर लिया है।
LSG ने ट्वीट करके दी ये जानकारी
फ्रेंचाइजी ने ट्वीट में लिखा कि "लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) यह औपचारिक रूप से घोषित करना चाहती है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया है और फ्रेंचाइजी ने उनके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। टॉम मूडी, क्रिकेट निदेशक।" ट्वीट में आगे लिखा गया, "ऋषभ ने फ्रेंचाइजी से इस संबंध में संपर्क किया था और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है। ये निर्णय कभी आसान नहीं होते। कप्तान के रूप में ऋषभ ने इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। अब हमारा ध्यान टीम के सामूहिक विकास पर है। सर्वश्रेष्ठ मानकों तक पहुंचने के लिए टीम का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करना भी हमारा अगला लक्ष्य है।"
2025 और 2026 कप्तानी के दोनों साल पंत के लिए रहे निराशाजनक
बता दें कि आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगातार खराब प्रदर्शन किया और 14 मैचों में से सिर्फ चार में जीत हासिल करके आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर 10वें और आखिरी पायदान पर फिनिश किया। ऋषभ पंत को साल 2025 के आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था और उनसे बड़ी उम्मीद लगाई थी। हालांकि, आईपीएल 2025 में भी ना तो ऋषभ पंत का पूरे सीजन अच्छा रहा प्रदर्शन रहा और ना ही टीम में बेहतर प्रदर्शन किया था। आईपीएल 2026 में भी ऋषभ पंत और उनकी पूरी टीम का प्रदर्शन खराब रहा।
आखिरी मैच के बाद भी खुश नहीं दिखे थे पंत
बहुत दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत कप्तानी के बोझ तले दबते चले जाते जा रहे हैं और खुद का भी प्रदर्शन खराब होने के कारण वह दवाब महसूस कर रहे हैं। आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मैच के बाद भी ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो सार्वजनिक मंचों से नहीं कहा जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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