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ऋषभ पंत का आलोचकों को करारा जवाब- मैं नहीं, अब मेरा बल्ला बोलेगा

Apr 05, 2026 10:41 pm ISTVikash Gaur Bhasha, हैदराबाद
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कप्तान ऋषभ पंत बाहरी आलोचनाओं से दूर रहते हुए अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद करते हैं और उनके इसी तेवर ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

ऋषभ पंत का आलोचकों को करारा जवाब- मैं नहीं, अब मेरा बल्ला बोलेगा

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आईपीएल 2026 का पहला मैच हारने के बाद खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। टीम को तो हार मिली थी, जबकि वे खुद भी ओपनर के तौर पर उतरकर बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। हालांकि, अब ऋषभ पंत ने बाहरी आलोचनाओं से दूर रहते हुए अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद किया। वे यही चाहते हैं। उनके इसी तेवर ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

टी20 बल्लेबाजी शैली को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ऋषभ पंत ने स्पष्ट किया कि उनके लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातचीत सबसे अधिक मायने रखती है। उन्होंने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, "मैं जानता हूं कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बल्ला ही बोले। मेरे साथी और टीम प्रबंधन मेरी मेहनत देखते हैं, वही मायने रखता है।" पंत ने 50 गेंदों में नाबाद 68 रन की संयमित पारी खेली, जिसमें नौ चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 157 रन का लक्ष्य एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

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पंत ने अपनी फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनकी तैयारी लगातार अच्छी रही है और वह टीम के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जब अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ध्यान अपनी तैयारी और योगदान पर ही रहता है।" उन्होंने दबाव में मिली जीत को खास करार देते हुए कहा, ''अंत में इस तरह जीतना हमारे लिए बड़ा सकारात्मक पहलू है।" पंत ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जीत की नींव रखी।

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ''गेंदबाजों को श्रेय देना होगा, उन्होंने ही हमें मजबूत स्थिति में पहुंचाया, खासकर जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं।" उन्होंने मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ की भी सराहना की। मोहम्मद शमी ने तो 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि आवेश खान और प्रिंस यादव को भी दो-दो विकेट मिले थे। हालांकि, लखनऊ की टीम पहले मैच में घर पर दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी। इसके बाद पंत और टीम के मालिक के बीच भी बहस मैदान पर हुई थी। इस विवाद ने भी तूल पकड़ा था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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