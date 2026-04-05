ऋषभ पंत का आलोचकों को करारा जवाब- मैं नहीं, अब मेरा बल्ला बोलेगा
कप्तान ऋषभ पंत बाहरी आलोचनाओं से दूर रहते हुए अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद करते हैं और उनके इसी तेवर ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आईपीएल 2026 का पहला मैच हारने के बाद खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। टीम को तो हार मिली थी, जबकि वे खुद भी ओपनर के तौर पर उतरकर बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। हालांकि, अब ऋषभ पंत ने बाहरी आलोचनाओं से दूर रहते हुए अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद किया। वे यही चाहते हैं। उनके इसी तेवर ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।
टी20 बल्लेबाजी शैली को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ऋषभ पंत ने स्पष्ट किया कि उनके लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातचीत सबसे अधिक मायने रखती है। उन्होंने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, "मैं जानता हूं कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बल्ला ही बोले। मेरे साथी और टीम प्रबंधन मेरी मेहनत देखते हैं, वही मायने रखता है।" पंत ने 50 गेंदों में नाबाद 68 रन की संयमित पारी खेली, जिसमें नौ चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 157 रन का लक्ष्य एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।
पंत ने अपनी फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनकी तैयारी लगातार अच्छी रही है और वह टीम के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जब अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ध्यान अपनी तैयारी और योगदान पर ही रहता है।" उन्होंने दबाव में मिली जीत को खास करार देते हुए कहा, ''अंत में इस तरह जीतना हमारे लिए बड़ा सकारात्मक पहलू है।" पंत ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जीत की नींव रखी।
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ''गेंदबाजों को श्रेय देना होगा, उन्होंने ही हमें मजबूत स्थिति में पहुंचाया, खासकर जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं।" उन्होंने मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ की भी सराहना की। मोहम्मद शमी ने तो 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि आवेश खान और प्रिंस यादव को भी दो-दो विकेट मिले थे। हालांकि, लखनऊ की टीम पहले मैच में घर पर दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी। इसके बाद पंत और टीम के मालिक के बीच भी बहस मैदान पर हुई थी। इस विवाद ने भी तूल पकड़ा था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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