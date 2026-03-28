IPL 2026 से पहले मिचेल मार्श ने की ऋषभ पंत की जमकर तारीफ, बोले- वे ऐसे कप्तान हैं, जो…
मिचेल मार्श ने ऋषभ पंत की नेतृत्वक्षमता की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का कप्तान सुझाव लेने की प्रति खुली सोच रखता है, जिससे टीम के अंदर सकारात्मक माहौल पैदा होता है।
IPL 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने ऋषभ पंत की नेतृत्वक्षमता की जमकर तारीफ की। पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, जिसका हिस्सा मिचेल मार्श भी हैं। मार्श ने पंत को लेकर कहा है कि एलएसजी का कप्तान सुझाव लेने की प्रति खुली सोच रखता है, जिससे टीम के अंदर सकारात्मक माहौल पैदा होता है। एलएसजी के पास मार्श और एडन मार्करम के रूप में दो अंतरराष्ट्रीय कप्तान हैं।
मार्श ने पीटीआई से साक्षात्कार में कहा, ''बात बस इतनी सी है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, ऋषभ को हर संभव सहयोग दें। वह एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है जो अपनी टीम का नेतृत्व बखूबी करता है। वह हमेशा फीडबैक और सुझाव लेने के लिए तैयार रहता है और उस पर अमल भी करता है।''
उन्होंने कहा, ''हमारी टीम में कुछ बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं जो काफी महत्व रखते हैं। मेरे लिए जहां जरूरत है वहां योगदान देना महत्वपूर्ण है।'' मार्श ने कहा कि अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखना और टीम पर सकारात्मक प्रभाव डालना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
उन्होंने कहा, ''मैं अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करूंगा। पिछला साल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छा रहा था और तब मैंने निरंतरता बनाए रखी थी। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस टीम पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता हूं और अधिक से अधिक मैच जीतने में कैसे योगदान दे सकता हूं।''
मार्श ने सकारात्मक माहौल बनाने में टीम के मालिक संजीव गोयनका और पंत की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ''एलएसजी के साथ मेरा सफर शानदार रहा है। पिछले साल फ्रेंचाइजी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। इस साल भी ऐसा ही लग रहा है। हमारी टीम में बहुत अपनापन है और उम्मीद है कि हम इस माहौल को बरकरार रख पाएंगे और लोगों को दिखा पाएंगे कि हमारे लिए एलएसजी के लिए खेलना कितना मायने रखता है।''
मार्करम के साथ मैदान पर और मैदान के बाहर के संबधों के बारे में मार्श ने कहा कि समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं और पिछले सत्र में दोनों ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल 2025 में मार्श ने 627 रन और मार्करम ने 445 रन बनाए। मार्श ने कहा, ''पिछले साल मैंने एडन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। हम अतीत में एक दूसरे के खिलाफ कई बार खेल चुके हैं लेकिन किसी को आप तभी अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब आप एक टीम की तरफ से खेलते हैं।''
उन्होंने कहा, '' जब आप एक साथ खेलते हैं, तो मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह आपका रिश्ता मज़बूत होना चाहिए। पिछले साल हम अच्छे दोस्त बन गए।'' शीर्ष क्रम में अपनी रणनीति के बारे में मार्श ने कहा कि मुश्किल लक्ष्य तय करने के बजाय परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना महत्वपूर्ण होता है।
उन्होंने कहा, ''कुछ मैचों में आपकी शुरुआत अच्छी होती है। मुझे लगता है कि पिछले साल हमने पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन आपको परिस्थितियों के अनुसार खेलना होता है। आप निश्चित रूप से जितना हो सके उतना प्रभाव डालने और बेहतरीन शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान किसी निश्चित संख्या पर नहीं है।''
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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