ऋषभ पंत वनडे टीम से बाहर होने के कगार पर, वर्ल्ड कप 2027 से पहले धोनी के करीबी संजू सैमसन बने खतरा
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय वनडे टीम से बाहर होने के कगार पर हैं। पंत पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। चयनकर्ता आगामी वनडे विश्व कप को देखते हुए बेहतरीन लय में नजर आ रहे संजू को मौका दे सकते हैं।
भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भारतीय वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं। आगामी वनडे विश्व कप को देखते हुए चनयकर्ता टीम में संजू सैमसन को मौका दे सकते हैं। वनडे में इस समय केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं। ऋषभ पंत इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे लेकिन फिर चोट के कारण बाहर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है।
टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 में भी अपना फॉर्म बरकरार रखा है और 300 से ज्यादा रन बना चुके हैं। संजू सैमसन ने जारी सीजन में दो शतक भी लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ लखऊ के कप्तान ऋषभ पंत लगातार दूसरे सीजन रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बतौर कप्तान भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और इस वजह से 50 ओवर के फॉर्मेट में चयनकर्ता संजू सैमसन पर भरोसा कर सकते हैं। संजू सैमसन इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए हैं, जहां वह एमएस धोनी के स्थान पर कुछ मैचों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
संजू को मिल सकता है मौका
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड भारतीय वनडे टीम में ऋषभ पंत की जगह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन के नाम पर विचार कर रही है। केएल राहुल टीम के नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज बने हुए हैं। ध्रुव जुरेल भी दावेदार हैं। भारत का अगला वनडे सीरीज अफगानिस्तान से है, जोकि 14 जून से शुरू होने वाला है। ऋषभ पंत टी20 इंटरनेशनल में अपनी जगह खो चुके हैं उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना पिछला मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में 5 पारियों में 321 रन बनाए थे और टीम को कई मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप से पहले चयनकर्ता उन खिलाड़ियों को टीम में मौका दे सकते हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट अभी से ही आगामी टूर्नामेंट के लिए टीम तैयार कर रही है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 20 वनडे खेलेगी और इस दौरान टीम में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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