रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या का बैट लेकर हुए 'फरार', ढूंढते रह गए MI के कप्तान- VIDEO वायरल
रिंकू सिंह की दूसरे खिलाड़ियों से बैट मांगने की आदत के बारे में तो हर किसी को पता है। KKR vs MI मैच के दौरान तो वह हार्दिक पांड्या का बैट लेकर ही ‘फरार’ हो गए। इसके बाद पांड्या उन्हें ढूंढने लगे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है-
रिंकू सिंह की दूसरे खिलाड़ियों से उनके बैट मांगने की आदत से हर कोई वाकिफ है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों के बैट पसंद ह। विराट कोहली से तो उन्होंने ना जाने कितने ही बैट मांगे हैं। बुधवार, 20 मई की रात कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस मैच के दौरान भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रिंकू सिंह इस बार एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या का बैट लेकर ही 'फरार' हो गए। हार्दिक पांड्या उन्हें ढूंढते हुए भी दिखाई दिए, इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें, एमआई ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए केकेआर के सामने 148 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को मेजबान टीम ने 4 विकेट रहते से हासिल कर लिया।
वीडियो में हार्दिक पांड्या बैट लेकर डगआउट में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तभी उनसे रिंकू सिंह टकरा जाते हैं। हैंडशेक करने के बाद रिंकू हार्दिक से उनका बैट ले लेते हैं और एमआई के कप्तान अपने ग्लव्स उतारने लगते हैं। इसके बाद वह आस-पास रिंकू को देखने लगते हैं, मगर रिंकू सिंह तो वहां से फरार हो जाते हैं। आप भी देखें ये मजेदार वीडियो-
कैसा रहा KKR vs MI मैच?
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 'करो या मरो' के मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया।
केकेआर मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की। इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है।
भले ही केकेआर ने जीत दर्ज की लेकिन मुंबई इंडियंस के कोर्बिन बॉश ने बल्लेबाजी (नाबाद 32), गेंदबाजी (30 रन देकर तीन विकेट) और क्षेत्ररक्षण में शानदार प्रदर्शन किया। केकेआर को उम्मीद करनी होगी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को अपना मैच हार जाए। फिर उसकी निगाहें रविवार दोपहर को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर होंगी, जिसके बाद शाम को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
अगर रॉयल्स जीत जाती है तो उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी और केकेआर बाहर हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर का आखिरी लीग मैच बेमानी हो जाएगा। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की यह 13 मैचों में नौवीं हार थी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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