रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स के शेरों को दिया जीत का '3-स्टेप' फॉर्मूला, पिछले साल टूट गया था सपना
मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों से शारीरिक, तकनीकी और मानसिक रूप से चुस्त रहने के साथ ही पिछले साल के उनके शानदार प्रदर्शन से आत्मविश्वास लेने की सलाह दी है।
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों को एक बड़ी सलाह दी है। पोंटिंग ने कहा है कि शारीरिक, तकनीकी और मानसिक रूप से आपको चुस्त रहना होगा, साथ ही साथ पिछले साल के टीम के शानदार प्रदर्शन से आत्मविश्वास लेने होगा। पंजाब किंग्स पिछले साल एक दशक बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे टीम का आईपीएल चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने जिस दबदबे वाली खेल शैली का प्रदर्शन किया था उसे जारी रखते हुए पंजाब किंग्स इस साल आईपीएल में सबसे मजबूत टीमों में से एक बन सकती है। फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक मीडिया रिलीज में पोंटिंग के हवाले से कहा गया है, ''यह ट्रेनिंग है, यह तैयारी है। यह 31 तारीख को होने वाले पहले मैच के लिए खुद को शारीरिक, तकनीकी और मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में है।'' पंजाब किंग्स 31 मार्च को मुल्लानपुर में सत्र के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी।
पोंटिंग ने कहा, ''मैं चाहता हूं कि आप पीछे मुड़कर देखें और सोचें कि आपने पिछले साल इस टीम में क्या योगदान दिया और उसी ने हमें एक अच्छी टीम बनाया।'' इस दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई कोच ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि टीम की योजना पर टिके रहते हुए, अगर असफलता भी मिलती है, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम सब गलतियां करते हैं। यह ठीक है। इस दौरान मुझसे भी गलतियां होंगी। आप सब भी गलतियां करेंगे, कैच छोड़ेंगे, खराब शॉट खेलेंगे, खराब ओवर फेंकेंगे, लेकिन जब तक आप अपने खेल की रणनीति पर कायम हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं, तो मेरी नजर में वह गलती नहीं है। खेल में ऐसा होता रहता है, यह खेल का हिस्सा है।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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