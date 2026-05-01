MI की दुर्गति पर दिग्गज ने किया हार्दिक पांड्या का बचाव, कहा- सूर्या और बुमराह भी लें जिम्मेदारी
IPL 2026 में अब तक मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी लचर रहा है। इसे लेकर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे इयान बिशप ने कहा है कि टीम के खराब प्रदर्शन के अकेले पांड्या को गुनहगार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अन्य बड़े खिलाड़ियों भी जिम्मेदारी लें।
आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में गिनी जाने वाली मुंबई इंडियंस के लिए इस साल का सीजन बहुत ही खराब जा रहा है। 5 बार की चैंपियन MI आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में नौवें पायदान पर है। अब तक 8 मैचों में उसे सिर्फ 6 में जीत मिली है। टीम की ऐसी दुर्गति के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वह बल्ले से भी कोई खास योगदान नहीं दे पा रहे। पांड्या से कप्तानी छिने जाने और यहां तक कि स्क्वाड से बाहर किए जाने तक की मांग हो रही है। हालांकि वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप ने उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि टीम की इस हालत की जिम्मेदारी सिर्फ पांड्या को नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे दूसरे बड़े नामों को भी लेनी चाहिए।
वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और मशहूर कॉमेंटेटर इयान बिशप ने एनडीटीवी के एक सवाल के जवाब में कहा कि एमआई की नाकामी का ठीकरा किसी एक शख्स पर नहीं फोड़ा जा सकता।
'हार्दिक ने तो अपनी खराब फॉर्म को स्वीकार किया है'
बिशप ने कहा, 'उनकी (MI) सफलता में कमी का जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहराया जा सकता। हार्दिक ने स्वीकार किया है कि उनके फॉर्म को और बेहतर होना चाहिए। हो सकता है कि वह कुछ अलग प्रदर्शन करे लेकिन उनके बाकी बड़े खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा।'
बिशप ने कहा कि उन्हें लगता है कि किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहिए। ईएसपीएन क्रिकइन्फो एक्सपर्ट बिशप ने 'रिवेंज वीक' को लेकर हुई चर्चा के दौरान पांड्या की कप्तानी पर कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर आपके पास सभी प्लान हो सकते हैं लेकिन अगर आपके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे तब आप मुश्किल में हैं। पोलार्ड और महेला (जयवर्धने) कह चुके हैं कि हर कोई इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति को दोष लेना चाहिए।’
बिशप ने दी बुमराह को आराम दिए जाने की सलाह
इयान बिशप ने मुंबई इंडियंस को कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम देने की सलाह देते हुए कहा, 'बुमराह और सूर्यकुमार ने अपनी सरजमीं पर टी20 विश्व कप के दौरान जो जोर लगाया था वो थका देने वाला था। वह कितनी ऊर्जा लगा सकते हैं, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आदर्श तौर पर मैं इनमें से कुछ खिलाड़ियों खासकर बुमराह को फिर से तरोताजा होने के लिए एक ब्रेक दिया जाना चाहिए। वे बाहर बैठें, विश्लेषण करें, खुद को आराम दें और अपने कौशल और प्लान को निखारें।'
मुंबई इंडियंस का बुरा हाल
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने जीत से शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद उसे लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा। अपने छटे मैच में उसे दूसरी जीत मिली लेकिन उसके बाद टीम लगातार 2 मैच हा चुकी है। अब तक खेले मैचों में मुंबई इंडियंस ने 2 में जीत हासिल की है और 6 में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वह 4 अंकों के साथ अंकतालिक में 9वें नंबर पर है।
स्टार ऑलराउंडर और कप्तान हार्दिक पांड्या इस सीजन में बल्ले से संघर्ष करते दिख रहे हैं। उन्होंने अब तक 7 मैचों में सिर्फ 128 रन बनाए हैं जिसमें एक भी फिफ्टी प्लस का स्कोर नहीं है। उन्होंने इस सीजन में अब तक 7 मैचों में 4 विकेट झटके हैं।
सूर्या और बुमराह का भी फीका प्रदर्शन
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी आईपीएल 2026 में प्रदर्शन बहुत ही औसत है। उन्होंने अब तक 8 मैचों में सिर्फ 162 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। जबकि आईपीएल 2026 में सूर्या के बल्ले से 717 रन निकले थे। सुपर स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह भी इस सीजन में अब तक 8 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ही ले पाए हैं और रन भी काफी लुटा रहे हैं। आईपीएल 2026 में अब तक बुमराह 8.80 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी किए हैं जबकि ओवरऑल आईपीएल में उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 7.32 का रहा है। न तो वह धड़ाधड़ विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं और न ही रनों के बहाव को रोकने में।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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