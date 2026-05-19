रुतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाओ, संजू सैमसन को दो कमान; किस पूर्व क्रिकेटर ने की CSK से डिमांड?

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। उसका चांस सिर्फ 6 प्रतिशत है। लगातार दूसरे खराब सीजन के बाद पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने सीएसके से अपील की है कि वह कप्तानी बदलने पर विचार करे और अगले सीजन में संजू सैमसन को कमान दे।

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अपना आखिरी लीग मैच जीतना ही काफी नहीं रहेगा। लगातार दूसरे खराब सीजन के बाद पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने सीएसके से अपील की है कि वह कप्तानी बदलने पर विचार करे क्योंकि रुतुराज गायकवाड़ बल्ले से भी नाकाम रहे हैं। उन्होंने अगले सीजन में संजू सैमसन को टीम की कमान सौंपने का सुझाव दिया है।

होमग्राउंड चेपक में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गायकवाड़ बल्ले से संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और बनाए सिर्फ 18 रन। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में अपने होमग्राउंड पर खेले गए आखिरी मैच में 5 विकेट से हार गई। एसआरएच प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई और सीएसके अब बाहर होने के कगार पर है।

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क्रिकबज पर मनोज तावारी ने स्वीकार किया कि रुतुराज गायकवाड़ ने 2024 में कप्तानी संभालने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की कमी पूरी करने की भरपूर कोशिश की। तिवारी ने कहा कि गायकवाड़ की बल्ले से नाकामी का असर उनकी कप्तानी पर भी पड़ा है और उन्हें लगता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है।

रुतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2026 में अब तक 13 पारियों में 321 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 120.67 का है जो मॉडर्न टी20 क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही साधारण है।

मनोज तिवारी ने क्रिकबज पर कहा, ‘आपने कहा कि रुतुराज को उनकी (महेंद्र सिंह धोनी की) जगह भरने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उनकी भरपाई ही नहीं हो सकती। रुतुराज को अपनी खुद की विरासत तैयार करने पर फोकस करना चाहिए और उसके लिए उन्हें अपने पिछले मैचों पर काफी रिसर्च करना होगा। उन्हें पहचानना होगा कि कहां सुधार की जरूरत है और सिर्फ उसके बाद ही वह अगले सीजन की तैयारी कर सकते हैं। एक कप्तान तभी पॉजिटिव रह सकता है जब वह खुद भी रन बना रहा हो। लेकिन वह रन नहीं बना रहे हैं। उनमें निरंतरता की कमी है।’

मनोज तिवारी ने ये टिप्पणी तब की जब सोमवार के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की पारी खत्म हुई थी और सनराइजर्स को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य मिला था। गायकवाड़ पावरप्ले के दौरान 11 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बना सके थे। इतना ही नहीं, वह आईपीएल 2026 में पहले 6 ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं जड़ पाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।

वैसे रुतुराज गायकवाड़ पूरी तरह फॉर्म से बाहर हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उनमें निरंतरता और आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही है।

मनोज तिवारी ने संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने का सुझाव देते हुए कहा, 'चलिए देखते हैं कि वह (गायकवाड़) अगले सीजन में कप्तान बने रहते हैं या नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि सैमसन लाइन में हैं। और यह एक अच्छा फैसला होगा। अगर चेन्नई ने उन्हें किसी खास वजह से लाया है तो उन्हें कप्तान के रूप में देखा जा सकता है। गायकवाड़ दो सीजन तक कप्तान रहे हैं...लेकिन सैमसन अगले सीजन में कप्तान बन सकते हैं। वे (सीएसके) इस सीजन को चाहे जैसे खत्म करें लेकिन उन्हें फैसला करना होगा और सैमसन बेस्ट होंगे क्योंकि वह राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व कर चुके हैं और वह एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं।'