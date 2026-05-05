ऋषभ पंत को LSG की कप्तानी से हटाने की मांग पकड़ने लगी जोर, दिग्गज दे रहे कौन सी दलील?
आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का बुरा हाल है। टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है। अब क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और रोहन गावस्कर ने पंत से कप्तानी का बोझ हटाने की मांग की है।
आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जॉइंट्स और उसके कप्तान ऋषभ पंत दोनों के लिए बहुत ही खराब रहा है। टीम अब तक 9 मैच में सिर्फ 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है। सोमवार को उसे मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत न तो बल्ले से कोई धमाल मचा पा रहे हैं और न ही कप्तानी में कोई कमाल कर पा रहे हैं। अब उन्हें एलएसजी की कप्तानी से हटाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे पहले पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने पंत से कप्तानी छीने जाने की मांग की थी। अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और रोहन गावस्कर भी ऐसी ही मांग उठा रहे हैं।
मुंबई इंडियंस के हाथों हार के बाद एलएसजी प्लेऑफ की रेस से तकरीबन बाहर हो चुकी है। इस बीच मनोज तिवारी और रोहन गावस्कर ने एलएसजी मैनेजमेंट से अपील की है कि वे ऋषभ पंत को कप्तानी से हटा दें ताकि वह खुलकर बल्लेबाजी कर सकें और टी20 में भी अपने विध्वंसक अवतार में लौट सकें।
ऋषभ पंत का न बल्ला चल रहा और न ही कप्तानी
ऋषभ पंत के लिए आईपीएल का पिछला सीजन भी काफी खराब गया था। उन्हें एलएसजी ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था और उन्हें कप्तान भी बनाया था। आईपीएल 2025 में पंत ने 14 पारियों में 24.45 के औसत से 269 रन बनाए थे। इसमें एक शतक भी शामिल था। उस एक मैच को छोड़कर ज्यादातर मैचों में वह फ्लॉप रहे थे। आईपीएल 2026 में भी वह कुछ खास नहीं कर पा रहे। अब तक 9 मैचों में उन्होंने 204 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 128.3 का है जो आज के टी20 क्रिकेट में साधारण से भी नीचे है।
मनोज तिवारी और रोहन गावस्कर को लगता है कि अगर ऋषभ पंत से कप्तानी की जिम्मेदारी ले ली जाए तो वह अपनी बैटिंग पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। वह ज्यादा खुलकर और विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी कर पाएंगे।
पंत को सिर्फ बैटिंग पर फोकस करने दिया जाए: गावस्कर
क्रिकबज से बातचीत में रोहन गावस्कर ने कहा, 'संजीव गोयनका ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वह चाहते हैं कि पंत एक विरासत तैयार करें, एलएसजी के लिए अगले 10-15 साल खेलें और ट्रॉफी जीतें। लेकिन कभी-कभी आपको कुछ खिलाड़ियों को फायरिंग लाइन से बाहर निकालने की होती है। इस सीजन के बाद एलएसजी को फैसला करना ही होगा कि वे उसे कप्तान बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। उसे सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करने दिया जाना चाहिए क्योंकि हम सभी उसकी क्षमता और प्रतिभा से वाकिफ हैं। जब टीम खराब प्रदर्शन करती है तब कप्तान पर भी दबाव होता है। इसलिए उसे कप्तानी से मुक्त कीजिए और उसे खुलकर खेलने दीजिए।'
कप्तानी के दबाव से हम बल्लेबाज पंत को खो रहे: तिवारी
मनोज तिवारी ने भी रोहन गावस्कर की हां में हां मिलाते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि कप्तानी के दाबव में हम बल्लेबाज पंत को खो रहे हैं- एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और पहले आईपीएल में भी परफॉर्म किया है। वह इस सीजन में उस तरह रन नहीं बना पा रहा है। इसलिए उसे कप्तानी के बोझ से आजाद कीजिए और उसे विशुद्ध बल्लेबाज के तौर पर खेलने दीजिए। यह एलएसजी के लिए बेस्ट होगा।’
जाफर ने मारक्रम को कप्तान बनाने का दिया था सुझाव
एक हफ्ते पहले पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाकर ऐडन मारक्रम को कमान दिए जाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ऐडन मारक्रम एक बेहतर कप्तान हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सफलता से कप्तानी की है। वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत ही धीरज वाले हैं। मुझे लगता है कि वह अन्य खिलाड़ियों से भी उनका बेस्ट निकलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा, इस तरह का होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। यह सिर्फ मेरा सुझाव है लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं यही करता।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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