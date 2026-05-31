IPL 2026 फाइनल में RCB का टॉस जीतना शुभ या अशुभ? देखिए हैरतअंगेज रिकॉर्ड
RCB vs GT IPL 2026 Final Toss: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच रविवार को आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जा रहा है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। 19वें सीजन का चैंपियन कौन बनेगा? यह कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है। आरसीबी ने पिछली बार पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 6 रन से हराकर खिताब जीता था। आरसीबी ने आईपीएल 2025 फाइनल में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की थी। चलिए, आपको इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में फाइनल के टॉस का हैरतअंगेज रिकॉर्ड बताते हैं।
आईपीएल में पिछले 18 सीजन के फाइनल में से 10 बार वो टीम जीती, जिसने टॉस अपने नाम किया। वहीं, पिछले छह फाइनल में से चार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। आरसीबी पांचवीं बार आईपीएल में फाइनल खेल रही है। आरसीबी ने कभी फाइनल में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के बाद जीत हासिल नहीं की। आरसीबी एक बार चेज करते हुए चैंपियंस लीग टी20 का फाइनल भी गंवा चुकी है। बता दें कि पिछले छह आईपीएल फाइनल में सिर्फ एक बार टॉस जीतने वाली टीम ने खिताब हासिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने साल 2023 में ऐसा किया था। तब सीएसके ने फाइनल में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और जीटी को पांच विकेट से हराया।
अब तक RCB का फाइनल का रिकॉर्ड
2009 - दूसरी पारी में बैटिंग, हारी (आईपीएल)
2011 - दूसरी पारी में बैटिंग, हारी (आईपीएल)
2011 - दूसरी पारी में बैटिंग, हारी (CLT20)
2016 - दूसरी पारी में बैटिंग, हारी (आईपीएल)
2025 - पहली बारी में बैटिंग, जीती (आईपीएल)
आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। विकेट काफी अच्छा लग रहा है। बॉल बैट पर अच्छे से आएगी। यह 40 ओवर तक नहीं बदलेगी। इसलिए हम उन्हें जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। फाइनल को लेकर पिछले साल की बहुत सारी यादें हैं लेकिन यह 2025 की बात है। अब 2026 है। हमें यह मैच जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी।'' आरसीबी ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। गुजरात टाइटंस ने अरशद खान को साई किशोर की जगह शामिल किया।
गुजरात टाइटंस की प्लेइंग XI: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग XI: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम दार।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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