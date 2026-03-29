विराट कोहली का समय समाप्त बोलने वालों... IPL शुरू होते ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही खरी बात

मोहम्मद कैफ ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए आलोचकों को आड़े हाथ लिया है। आरसीबी का हिस्सा कोहली ने आईपीएल 2026 ओपनर में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली।

आईपीएल 2026 का आगाज हो गया है। 19वें सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 6 विकेट से शिकस्त दी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने बेंगलुरु के मैदान पर 15.4 ओवर में 202 रनों का रिकॉर्ड टारगेज चेज किया। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके बल्ले से पांच चौके और पांच छक्के निकले। आईपीएल शुरू होते ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोहली को लेकर खरी बात कही है। उन्होंने कोहली के आलोचकों को आड़े हाथ लिया है। कैफ ने कहा कि जो लोग बोलते थे कि कोहली का समय खत्म हो गया है, वो उनके सफेद गेंद वाले क्रिकेट में पिछले 10 स्कोर देख लें।

'दो बार शून्य पर आउट होने के बाद...' कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में दो बार शून्य पर आउट होने के बाद कहा गया कि विराट कोहली का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके पिछले 10 स्कोर हैं- 74, 135, 102, 65, 131, 77, 93, 23, 124 और इस मैच (बनाम एसआरएच) में नाबाद 69 रन।'' पूर्व बल्लेबाज की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा, ''पिछली 10 पारियों में चार सेंचुरी लगाना कमाल है। विराट कोहली फिलहाल बिल्कुल अलग अंदाज में खेल खेल रहे हैं। एसआरएच के सामने नाबाद अर्धशतक उन लोगों को याद दिलाने के लिए था, जो भूल गए कि बॉस कौन है।''

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

कोहली इस सीजन कितनी बेताबी दिखाएंगे? अन्य यूजर ने कमेंट किया, ''लेजेंड्स को उनके खेल पर प्रभाव और युवा पीढ़ी को दी गई प्रेरणा के आधार पर आंकें। आंकड़े बदल सकते हैं लेकिन विरासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'' वहीं, कैफ ने मैच से पहले भी कोहली की शान में कसीदा पढ़ा था। उन्होंने लिखा, ''आरसीबी और विराट कोहली को डिफेंडिंग चैंपियन कहलाने का गौरव पाने में 18 साल लगे। इस सीजन में यह भी एक आकर्षण रहेगा कि फॉर्म में चल रहे विराट और अधिक सफलता के लिए कितनी बेताबी दिखाते हैं। आरसीबी और विराट - क्या बेहतरीन कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। जिंदगी एक मैराथन है, सब्र रखो, दौड़ते रहो, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे।''