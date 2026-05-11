हम मैच जीतने के लायक नहीं थे; MI पर रोमांचक जीत के बावजूद क्यों भड़के रजत पाटीदार?
RCB की MI पर रोमांचक जीत के बाद रजत पाटीदार ज्यादा खुश नजर नहीं आए। उन्होंने मैच के बाद कहा कि आरसीबी यह मैच जीतने के लायक नहीं थी। आरसीबी को आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार थी, मुंबई अंत में इसे डिफेंड नहीं कर पाई।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए रोमांचक मैच के बाद कहा कि आरसीबी की टीम यह मैच जीतने लायक नहीं थी। RCB vs MI के इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए विराट कोहली गोल्डन डक पर आउट हो गए, वहीं आरसीबी ने 27 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में आरसीबी के संकट मोचक क्रुणाल पांड्या बने जिन्होंने 73 रनों की धुआंधार पारी खेल ना सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। राज बावा मुंबई के लिए 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए और आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत मिली।
रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, “पल्स अब सब नॉर्मल है, लेकिन यह बहुत टाइट मैच था, कुल मिलाकर मुझे लगता है, बहुत बढ़िया गेम था और खासकर केपी (क्रुणाल पांड्या)। मुझे लगता है कि वही वो आदमी है जिसने टीम के लिए यह किया है।
क्रुणाल पांड्या को नंबर-5 पर भेजने का फैसला किसका था?
मुझे लगता है कि यह हमारा (टीम का) डिसीजन है। मुझे लगता है कि हमने टीम मीटिंग्स वगैरह में इस पर बात की है। और हम जानते हैं, जिस तरह से वह खेला। वह पहले भी नंबर पांच पर खेला था। लेकिन हां हम उसे नंबर पांच पर जाने का मौका देना चाहते थे और उसने काफी अच्छा किया है। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वे प्लेयर्स बड़े स्टेज पर और जब टीम प्रेशर में होती है तो ऐसा करते हैं।
भुवी के बारे में क्या बोले कप्तान?
मुझे लगता है कि यह अनबिलीबल है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने (भुवनेश्वर) बॉल पर कंट्रोल किया, बॉल पर उसका कंट्रोल, मुझे लगता है कि सुपर है। और ऐसे विकेट पर मुश्किल रहा है जो दो रफ्तार वाला और अलग-अलग बाउंस वाला था। मुझे लगता है कि उसे खेलना बहुत मुश्किल है।
क्या आप पॉइंट्स टेबल देखते हैं?
अभी हम टेबल की परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा मंत्र टेबल देखने के बजाय अपनी ताकत पर खेलना और अच्छा क्रिकेट खेलना है।
रजत पाटीदार बोले हम जीतने के लायक नहीं थे
मुझे लगता है कि बॉलर्स ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें 166 पर रोकना, और वह, मैं कहूंगा, आसानी से चेज किया जा सकता था। लेकिन सच कहूं तो, मुझे लगता है कि हम यह मैच जीतने के लायक नहीं थे क्योंकि क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप के साथ, हमें यह टारगेट आसानी से चेज़ करना चाहिए था।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।