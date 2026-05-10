RCB vs MI LIVE Score: आज 'करो या मरो' मैच में रजत ब्रिगेड से भिड़ेगी मुंबई, क्या हार्दिक रायपुर में उतरेंगे?
RCB vs MI Live Score, IPL 2026 Match 54 Updates: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच खेला जाना है। दोनों टीमों की आईपीएल 2026 में दूसरी बार टक्कर होगी। यह एमआई के लिए 'करो या मरो' मैच है।
RCB vs MI Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबर हेडर यानी दो मैच हैं। रविवार को दूसरे मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेला जाना है। यह एमआई के लिए 'करा यो मरो' मैच है। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और एमआई मौजूदा सीजन में दूसरी बार आमने-सामने होंगी। दोनों की जब 12 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत हुई थी, तब आरसीबी ने 18 रनों से विजयी परचम फहराया था। पांच बार की चैंपियन मुंबई अब हार का बदला लेने की फिराक में होगी लेकिन आरसीबी से लोहा आसान नहीं होगा। एमआई अंक तालिका में फिलहाल नौवें स्थान पर है। उसने 10 मैचों में से सिर्फ तीन जीते (6 अंक) हैं। मुंबई यदि आज हार गई तो प्लेऑफ की उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी 12 अकों के साथ तालिका में चौथे पायदान पर है। उसने 10 मैचों में से छह जीते हैं।
क्या हार्दिक पांड्या रायपुर में उतरेंगे?
मुंबई ने अपने पिछले मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 6 विकेट से हराया था। नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ दर्द के कारण लखनऊ के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे और सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी। हार्दिक टीम से जुड़ चुके हैं लेकिन उनके खेलने पर स्पष्टता नहीं है। वहीं, रोहित शर्मा ने चोट से उबरने के बाद वापसी करते हुए एलएसजी के सामाने 44 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली। रोहित और उनके सलामी जोड़ीदार रयान रिकेल्टन के सामने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी का डटकर सामना करने की चुनौती होगी। आरसीबी के बल्लेबाजों में जैकब बेथेल को बड़ा स्कोर बनाना होगा क्योंकि अभी तक वह चार पारियों में 14, 20, पांच और चार रन ही बना पाए हैं। ऐसे में उनके सलामी जोड़ीदार विराट कोहली को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। आरसीबी पिछले पांच मैचों में से तीन मैच हार गई है जिससे उसके समीकरण बिगड़ गए हैं। आरसीबी के बल्लेबाजों को अपनी पिछली असफलता को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। आरसीबी अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 155 रन ही बना पाई थी जबकि एलएसजी के विरुद्ध नौ रन से हार का सामना करना पड़ा।
RCB vs MI Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
आरसीबी और एमआई ने आईपीएल में अब तक आपस में 35 मुकाबले खेले हैं। आरसीबी ने जहां 16 मैच जीते वहीं मुंबई ने 19 मुकाबलों में बाजी मारी। रायपुर आरसीबी का सीजन में दूसरा घरेलू मैदान है। हालांकि, उसे यहां की पिच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।