RCB vs MI LIVE Score: आज 'करो या मरो' मैच में रजत ब्रिगेड से भिड़ेगी मुंबई, क्या हार्दिक रायपुर में उतरेंगे?

मुंबई ने अपने पिछले मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 6 विकेट से हराया था। नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ दर्द के कारण लखनऊ के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे और सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी। हार्दिक टीम से जुड़ चुके हैं लेकिन उनके खेलने पर स्पष्टता नहीं है। वहीं, रोहित शर्मा ने चोट से उबरने के बाद वापसी करते हुए एलएसजी के सामाने 44 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली। रोहित और उनके सलामी जोड़ीदार रयान रिकेल्टन के सामने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी का डटकर सामना करने की चुनौती होगी। आरसीबी के बल्लेबाजों में जैकब बेथेल को बड़ा स्कोर बनाना होगा क्योंकि अभी तक वह चार पारियों में 14, 20, पांच और चार रन ही बना पाए हैं। ऐसे में उनके सलामी जोड़ीदार विराट कोहली को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। आरसीबी पिछले पांच मैचों में से तीन मैच हार गई है जिससे उसके समीकरण बिगड़ गए हैं। आरसीबी के बल्लेबाजों को अपनी पिछली असफलता को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। आरसीबी अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 155 रन ही बना पाई थी जबकि एलएसजी के विरुद्ध नौ रन से हार का सामना करना पड़ा।