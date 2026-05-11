RCB vs MI मैच की आखिरी गेंद पर अटक गई थी सांसे, राज बावा ना करते ये गलती तो जीत जाती मुंबई
RCB vs MI मैच के दौरान रोमांच की हदें पार हो गई। आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत मिली। मुंबई इंडियंस की हार के गुनहगार राज बावा बने। आखिरी गेंद पर उनसे जो गलती हुई वो मुंबई की हार की वजह बनी।
रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 के 54वें मुकाबले में आखिरी गेंद पर धूल चटाई। आरसीबी को 167 के टारगेट का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर दो रनों की दरकार थी। एमआई के गेंदबाज राज बावा ने आखिरी गेंद पर ऐसी गलती कर दी जिससे मुंबई को इस मैच से हाथ धोना पड़ा। वह मुंबई की हार के गुनहगार बने। मुंबई यह मैच हारन के साथ-साथ आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर हो गई है। उनके साथ लखनऊ सुपर जाएंट्स की भी लुटिया डूबी है। अब प्लेऑफ की दौड़ में 8 टीमें है। आरसीबी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। आईए जानते हैं RCB vs MI मैच की आखिरी गेंद पर क्या हुआ?
राज बावा कैसे बने विलेन
आरसीबी को आखिरी गेंद पर जीत के लिए दो रनों की दरकार थी। पहली पांच गेंदों पर राज बावा ने काफी अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की, उन्हें आखिरी गेंद पर अपना सब कुछ झोंक देना था। स्ट्राइक पर रसिक सलाम थे।
राज बावा ने आखिरी गेंद रसिक सलाम के बैट के आगे डाली। आरसीबी के बल्लेबाज की नजरें सिर्फ एक रन लेकर मैच टाई कराने पर थी। रसिक ने इस वजह से हल्के हाथों से सामने की तरफ शॉट खेलकर एक रन दौड़ना चाहा। गेंद सीधा गेंदबाज राज बावा के हाथों की तरफ गई, मगर फॉलोथ्रू में वह गेंद को पकड़ नहीं पाए।
गेंद राज बावा के हाथों में लगकर लॉन्ग ऑन की दिशा में गई और आरसीबी के बल्लेबाजों को दो रन दौड़ने का मौका मिला। जब तक थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचता रसिक सलाम वापस लौट चुके थे।
अगर राज बावा फोलोथ्रू में गेंद को पकड़ लेते तो आरसीबी को एक रन भी नहीं मिलता और मुंबई इंडियंस इस रोमांचक मैच में 1 रन से जीत दर्ज कर सकती थी।
भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में पलटी बाजी
आरसीबी को आखिरी ओवर में 15 रनों की दरकार थी। रोमारियो शेपर्ड पहली तीन गेंदों पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, इस दौरान उन्होंने अपना विकेट भी गंवाया। शेपर्ड के आउट होने के साथ हर कोई आरसीबी की जीत की उम्मीद खो चुका था। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने चौथी गेंद पर छक्का लगाकर मैच में जान फूंक दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक रन लिया और बचा हुआ काम रसिक सलाम ने कर दिखाया। इस तरह आरसीबी ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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