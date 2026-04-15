RCB vs LSG Pitch Report: बेंगलुरु में आज फिर चलेगा बल्लेबाजों का सिक्का? जानिए क्या कहती है पिच रिपोर्ट
LSG vs RCB Pitch Report: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच आज होना है। आईपीएल के इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? उसके बारे में जान लीजिए।
RCB vs LSG Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज अपने आईपीएल 2026 के पांचवें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी। एलएसजी का भी ये पांचवां ही मुकाबला सीजन का है। हालांकि, एलएसजी ने अब तक दो और आरसीबी ने तीन मैचों में जीत दर्ज की हुई है। लखनऊ के लिए अच्छी बात ये है कि उन्होंने घर से बाहर दो मुकाबले खेले हैं और दोनों मैचों में उन्हें जीत मिली है। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को घर पर अभी दोनों मैचों में जीत मिली है। ऐसे में जान लीजिए कि बेंगलुरु की पिच पर मुकाबला कैसा रहेगा? किसे फायदा मिलेगा और टॉस की भूमिका इस मैच में कितनी होगी?
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 102 मुकाबले खेले गए हैं। इन 100 से ज्यादा मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 44 मैच जीती है, जबकि 54 मैचों में यहां रन चेज करते हुए जीत मिली है। 4 मुकाबले यहां बारिश की भेंट भी चढ़े हैं। हालांकि, फैंस चाहेंगे कि इस मैच में बारिश बाधा ना बने, क्योंकि विराट कोहली को देखने के लिए वे बेकरार रहते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि गर्मी थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है।
वहीं, टॉस जीतने वाली टीमों को यहां रिकॉर्ड थोड़ा अलग है। 54 मैच उन टीमों ने जीते हैं, जिन्होंने टॉस जीते हैं, जबकि 44 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है, जो टॉस हारी हैं। ऐसे में टॉस की भूमिका बहुत अहम नहीं हो जाती, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और कोई भी स्कोर यहां सुरक्षित नहीं माना जाता। इसके पीछे का कारण ये है कि छोटा मैदान है और बाउंड्री बहुत छोटी हैं। शाम को ओस भी गिरती है तो रन चेज में यहां फायदा होता है।
बेंगलुरु के इस स्टेडियम का पहली पारी का औसत स्कोर 167 से ज्यादा का है। 287 रन भी इस मैदान पर बन चुके हैं, जबकि सबसे छोटा स्कोर इस मैदान पर 82 है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ही है। 287 रन यहां सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां खूब रन बनते हैं, लेकिन उन रनों को चेज भी कर लिया जाता है। गेंदबाजों के इकॉनमी रेट पर नजर डालें तो यहां 8.87 रन प्रति ओवर के हिसाब से गेंदबाज रन देते हैं और विकेट लेने के लिए उन्हें करीब 28 रनों का इंतजार करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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