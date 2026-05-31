VIDEO: शुभमन गिल का दिल टूटने पर विराट कोहली का जोश हाई! रजत पाटीदार ने पकड़ा कमाल का कैच
शुभमन गिल का आईपीएल 2026 फाइनल में बल्ला नहीं चला। गिल के आउट होने पर विराट कोहली ने जोशीले अंदाज में जश्न मनाया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कमाल का कैच पकड़ा।
स्टार क्रिकेटर विराट कोहली मैच में विकेट गिरने पर जोशीले अंदाज में जश्न मनाते हैं। उस वक्त कोहली उत्साह और ऊर्जा देखने लायक होती है। उन्होंने रविवार को आईपीएल 2026 फाइनल में शुभमन गिल के आउट होने पर भी कुछ इसी शिद्दत से जश्न मनाया। उनके आक्रामक सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान गिल का खिताबी मुकाबले में दिल टूट गया। शानदार फॉर्म में चल रहे गिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 8 गेंदों में 10 रन ही बना सके, जिसमें दो चौके हैं। वह तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का शिकार बने। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गिल का कमाल का कैच पकड़ा।
गिल ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन बल्ला सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद ऊपरी किनारा लेकर हवा में खड़ी गई। ऐसे में पाटीदार ने शानदार दौड़ लगाई। वह मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ दौड़कर आए और कैच पकड़ लिया। इसके बाद, कोहली खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि गिल अगर लंबा टिकते तो आरसीबी को दिक्कत होती। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और उसकी नजर लगातार दूसरी बार खिताब जीतने पर है। गिल ने आईपीएल 2026 के 19वें सीजन 16 मैचों में 732 रन बटोरे, जिसमें 45.75 का औसत रहा। उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतकीय पारियां खेलीं। वह सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे।
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टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। शुभमन गिल के अलावा साई सुदर्शन भी सस्ते में लौटे। सुदर्शन ने 12 गेंदों में दो चौकों के जरिए 12 रन बनाए। उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने चौथे ओवर में विकेट के पीछे जितेश शर्मा को लपकवाया। निशांत सिंधू ने 18 गेंदों में 20 रन जुटाए। उनके बल्ले से तीन चौके निकले। सिंधू को रासिख सलामी डार ने आठवें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने को कैच कराया। विकेटकीपर जोश बटलर भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। उन्होंने 23 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाए, जिसमें एक चौका है। बटलर को ऑलराउंडर क्रणाल पांड्या ने 13वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। गुजरात की टीम ने 73 रन पर चार विकेट गंवा दिए। आरसीबी ने अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज से टूर्नामेंट में दबदबा कायम किया है, तो वहीं जीटी ने धैर्य और संयमित खेल से प्रभावित करते हुए पांच वर्षों में तीसरी बार फाइनल का टिकट पक्का किया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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