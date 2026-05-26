हो जाइए तैयार, एक टीम को मिलेगा आज IPL 2026 Final का टिकट; मगर हारने वाली टीम नहीं होगी बाहर
IPL 2026 Final का टिकट आज एक टीम को मिल जाएगा, क्योंकि RCB vs GT Qualifier 1 आज धर्मशाला में खेला जाना है। हालांकि, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी। उसे भी एक मौका फाइनल में जाने का मिलेगा।
IPL 2026 का पहला फाइनलिस्ट आज यानी मंगलवार 26 मई को मिलने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच पहला क्वालीफायर आज धर्मशाला में खेला जाना है। जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा। हारने वाली टीम को दुख जरूर होगा, लेकिन उनके पास भी फाइनल में जाने का मौका होगा, क्योंकि क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ना होगा। आईपीएल के 19वें सीजन का एलिमिनेटर मैच कल यानी 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा।
धर्मशाला में विराट कोहली की टीम के सामने शुभमन गिल की टीम होगी। दोनों टीमों ने लीग फेज में 14 में से 9-9 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के खाते में 18-18 पॉइंट्स रहे हैं। हालांकि, नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा रहा है। इसका फायदा आगे भी उन्हें मिल सकता है। अगर बारिश के कारण क्वालीफायर 1 मैच आयोजित नहीं हुआ तो फिर आरसीबी को ही फाइनल का टिकट मिलेगा। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार धर्मशाला में बारिश खेल खराब नहीं करने वाली है। ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा, जिसके लिए भारी संख्या में फैंस धर्मशाला और आसपास के शहरों में पहुंच चुके हैं।
आईपीएल 2026 का क्वालीफायर 1 मुकाबला शाम को साढ़े 7 बजे से शुरू होगा। 7 बजे मैच में टॉस होगा। प्लेऑफ्स के मैचों के लिए अतिरिक्त समय भी होता है, जिस वजह से फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच को पूरा आयोजित करने की योजना बोर्ड की होती है। आरसीबी और जीटी के बीच दो मुकाबले इस सीजन खेले गए हैं और उनमें से एक मैच में आरसीबी को जीत मिली है, जबकि जीटी को भी एक मैच में जीत नसीब हुई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों का रिकॉर्ड बराबरी का है। 8 मैच दोनों के बीच खेले गए हैं और उनमें से 4-4 मैचों में दोनों को जीत मिली है।
जीटी की टीम में कोई इंजरी की समस्या नहीं है, लेकिन आरसीबी के साथ चोट एक बड़ी समस्या है। जैकब बेथेल टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिल साल्ट फिट हैं, लेकिन शायद उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विराट कोहली के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करने वाले हैं। गुजरात टाइटन्स के साथ समस्या सिर्फ मैच फिनिशर की रही है। राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, निशांत संधू और राशिद खान मैच अच्छे से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर से ही रन बन रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी लगातार बल्ले से छाप छोड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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