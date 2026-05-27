बड़े लक्ष्य का दबाव, लचर फील्डिंग; ग्लेन फिलिप्स ने बताया क्वालिफायर 1 में क्यों हारी गुजरात टाइटन्स
जीत के लिए जब सामने रनों का पहाड़ हो तो चेज कर रही कोई भी टीम दबाव में आ ही जाती है। IPL 2026 के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स के साथ यही हुआ। RCB ने 255 रनों का लक्ष्य दिया और GT दबाव में बिखर गई। GT के ग्लेन फिलिप्स ने टीम की हार के कारणों में स्कोरबोर्ड के दबाव और लचर फील्डिंग को गिनाय है।
गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने स्वीकार किया है कि स्कोरबोर्ड के दबाव और खराब फील्डिंग के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले क्वालिफायर में उनकी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों 92 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम एलिमिनेटर से पहले इस हार को भुलाकर आगे बढ़ जाएगी। गुजरात टाइटन्स अब दूसरे क्वालिफायर में खेलेगी।
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की 93 रनों की तूफानी नाबाद पारी की बदौलत आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइन्स का शीर्ष क्रम दबाव का सामना करने में नाकाम रहा जिससे टीम162 रन पर ही ऑल आउट हो गई।
फिलिप्स मंगलवार को हुए इस मैच में नहीं खेले थे। उन्होंने कहा कि आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा शुरुआती झटके दिए जाने के बाद लक्ष्य का पीछा करना और भी मुश्किल हो गया था।
उन्होंने कहा, '250 रन का लक्ष्य किसी भी दिन मुश्किल होता है, खासकर तब जब सब कुछ आपके पक्ष में नहीं जा रहा हो। जब आप 250 रन का पीछा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्कोरबोर्ड का बहुत ज्यादा दबाव होता है और बहुत कम टीमें ही ऐसा कर पाई हैं।'
फिलिप्स ने कहा, ‘हम मैदान पर उतरे और हमने अपना सब कुछ झोंक दिया। लेकिन जब आप 250 रन का पीछा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सब कुछ सही होना चाहिए और इस बार ऐसा नहीं हुआ।’
पहली पारी में इतना विशाल स्कोर बनने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी।
उन्होंने कहा, 'इस पिच पर रजत और आरसीबी के कुछ अन्य बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। लेकिन जैसा कि राहुल (तेवतिया) ने भी दिखाया, दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी के लिए यह पिच काफी अच्छी थी।'
न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने गुजरात टाइटन्स के खराब क्षेत्ररक्षण को भी इस मुकाबले का एक अहम कारण बताया। इसमें पाटीदार का 20 रन पर कैच छोड़ना भी शामिल था।
उन्होंने कहा, ‘प्लेऑफ मैचों में क्षेत्ररक्षण बहुत अहम हो जाता है। आप अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्षेत्ररक्षण खराब रहा, तो आप मैच हार ही जाएंगे। आज रजत का कैच छोड़कर इसकी भारी कीमत चुकाई। अगर आप कैच नहीं पकड़ पाते, तो आप मैच नहीं जीत सकते।’
इतनी बुरी हार के बावजूद फिलिप्स ने कहा कि गुजरात टाइन्स खुशकिस्मत है कि उसे प्लेऑफ प्रारूप के जरिए एक और मौका मिला है और उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाया कि वे जल्दी ही वापसी कर लेंगे।
उन्होंने कहा, 'कभी-कभी इस तरह की हार से उबरना शायद ज्यादा आसान होता है। अगर आप एक या दो रन से हारते हैं तो आप किसी एक पल के बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता।'
फिलिप्स ने कहा, 'लेकिन जब आप जीत के आस-पास भी नहीं होते, तो आप बस यही कह सकते हैं, 'आज हमारा दिन ही नहीं था'। इसका मतलब यह नहीं है कि अगले मैच में भी हमारा दिन नहीं होगा।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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