RCB vs GT Highlights: कौन जीता कल का मैच? क्वालीफायर-1 में किसी को नहीं थी ऐसी उम्मीद
RCB vs GT Qualifier 1 Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में आमने-सामना हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने धर्मशाला में गदर काटा।
RCB vs GT Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर खेला गया। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने धर्मशाला के मैदान पर 92 रनों से जीत दर्ज करने के बाद फाइनल में एंट्री की। गुजरात की टीम को 255 रनों का ऐतिहासिक लक्ष्य मिला था। जीटी 19.3 ओवर में 162 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई है। आरसीबी ने पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल ट्रॉफी का सूखा समाप्त किया था और अब खिताब का बचाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
GT से किसी को नहीं थी ऐसी उम्मीद
विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने जिस तरह निराशाजनक शुरुआत की, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गुजरात की आधी टीम पावरप्ले में ही पवेलयन लौट गई। शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन (9) और कप्तान शुभमन गिल (2) फ्लॉप रहे। निशांत सिंधू (8) भी दहाई अंक में नहीं पहुंचे। जेसन होल्डर का खाता नहीं खुला। जोस बटलर (11 गेंदों में 29, चार चौके, दो छक्के) ने कुछ देर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। जीटी ने शुरुआती 6 ओवर में 51 रन जोड़े। हालांकि, जीटी के लड़खड़ाने के बाद राहुल तेवतिया ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 43 गेंदों में 8 चौकों और चार छक्कों की बदौलत 68 रन बनाए। तेवतिया ने मोहम्मद सिराज (5) के साथ नौवें विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी कर जीटी को सस्ते में ढेर होने से बचा लिया। आरसीबी की ओर से जैकब डफी ने तीन, भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या और रासिक सलाम ने दो-दो विकेट झटके।
आरसीबी ने प्लेऑफ में रचा इतिहास
कप्तान रजत पाटीदार प्लेऑफ द मैच चुने गए। उनकी 93 रन की तूफानी पारी के दम पर आरसीबी क्वालीफायर-1 में पांच विकेट पर 254 रन का स्कोर बनाया और इतिहास रचा। आईपीएल प्लेऑफ में पहली बार किसी टीम ने 250 रनों का आंकड़ा छुआ। आरसीबी ने जीटी का रिकॉर्ड तोड़ा। गुजरात ने आईपीएल 2023 के क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 233/3 का स्कोर खड़ा किया। पाटीदार ने अपनी पारी में 33 गेंदों का सामना करने के बाद पांच चौकों और नौ छक्क ठोके। 20 के निजी स्कोर पर पाटीदार का कैच छोड़ना गुजरात को महंगा पड़ा। विराट कोहली ने 25 गेंदों में 43 और कृणाल पंड्या ने 28 गेंदों में 43 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने भी 30 रन बनाकर अच्छा योगदान दिया।
गुजरात के पास अब भी एक चांस
गुजरात टाइटंस के पास 19वें सीजन के फाइनल में पहुंचन के लिए अब भी एक चांस मौजूद है। जीटी 29 मई को दूसरे क्वालीफायर में एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगी। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच बुधवार को न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर एलिमिनेटर मैच आयोजित होगा। एलिमिनेटर में हारने वाली टीम का सीजन में सफर समाप्त हो जाएगा। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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