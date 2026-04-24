चिन्नास्वामी में आज होगी RCB vs GT भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? देखें पिच रिपोर्ट

RCB vs GT Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 का 34वां मैच आज यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी वर्सेस जीटी मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा।

RCB vs GT Pitch Report: डिफेंडिंग चैंपिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी वर्सेस जीटी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -रजत पाटीदार और शुभमन गिल- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में आरसीबी 6 में से 4 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। वहीं जीटी 6 में से तीन जीत के साथ 7वें नंबर पर है। दोनों ही टीमें अपना-अपना पिछला मैच हारकर यहां पहुंची है। आईए एक नजर आरसीबी वर्सेस जीटी मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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RCB vs GT पिच रिपोर्ट बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आम तौर पर हाई-स्कोरिंग, बैटर-फ्रेंडली पिच होती है, जिसमें छोटी बाउंड्री होती हैं, जिससे अक्सर 190-200 से ज्यादा का स्कोर बनता है। ओस बाद में बैटिंग करने वाली टीम की मदद कर सकती है, जिससे बाद के स्टेज में बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी। चिन्नास्वामी में यह इस सीजन का आखिरी मैच है, पिछले चार मुकाबलों में यहां तीन बार टीमें चेज करते हुए जीती है। ऐसे में आज आरसीबी वर्सेस जीटी मैच में भी रजत पाटीदार और शुभमन गिल की नजरें टॉस जीतकर फील्डिंग करने पर होगी।

एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 104

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 44 (42.31%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 56 (53.85%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 56 (53.85%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 44 (42.31%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 4 (3.85%)

हाईएस्ट स्कोर- 287/3

लोएस्ट स्कोर- 82

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 186/3

हर विकेट पर औसत रन- 28

हर ओवर पर औसत रन- 8.87

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 167.26

RCB vs GT हेड टू हेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल हेड टू हेड में काफी कड़ी टक्कर रही है। दोनों टीमों का आमना सामना अभी तक कुल 6 बार हुआ है, जिसमें आरसीबी और जीटी दोनों ने तीन-तीन जीत दर्ज की है। आज देखना होगा कि कौन सी टीम बढ़त बनाने में कामयाब रहती है।

RCB vs GT स्क्वॉड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड: विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम दार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल