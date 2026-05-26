RCB vs GT Pitch Report: क्वालीफायर 1 में गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या बल्लेबाज दिखाएंगे बाहुबल? ये है पिच रिपोर्ट
RCB vs GT Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटन्स क्वालीफायर 1 मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। यहां रन खूब बनते हैं, लेकिन तेज गेंदबाज ठंडे मौसम का फायदा भी उठाते हैं। ऐसे में पिच रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए।
RCB vs GT Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटन्स क्वालीफायर 1 मैच आज धर्मशाला में खेला जाना है। जीतने वाली टीम को आईपीएल 2026 के फाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 खेलेगी। एक तरह किंग कोहली होंगे, तो दूसरी तरफ प्रिंस गिल होंगे। धर्मशाला में फैंस को एक दमदार मैच देखने को मिलेगा। यहां रन खूब बनते हैं, लेकिन तेज गेंदबाज ठंडे मौसम का फायदा भी उठाते हैं। ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले पिच रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए कि यहां गेंदबाज कोहराम मचाएंगे या फिर बल्लेबाज अपना बाहुबल दिखाएंगे?
धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक आईपीएल के 17 मुकाबले खेले गए हैं। इन सभी मैचों का नतीजा यहां निकला है। 10 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि सात मैचों में रन चेज करते हुए टीमों ने जीत हासिल की है। पहाड़ों से घिरे हुए इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है, लेकिन बल्लेबाज भी यहां अपनी धाक जमाते हुए आपको नजर आएंगे। टॉस की बात करें तो टॉस जीतने वाली टीम 8 मैच यहां जीती है और हारने वाली टीम 9 मैच जीती है तो टॉस की भूमिका रिकॉर्ड्स में कोई खास नजर नहीं आती है।
आईपीएल में धर्मशाला में पहली पारी का औसत स्कोर 192 के करीब है, जो दर्शाता है यहां खूब रन बनते हैं। वैसे तो 2010 से यहां मुकाबले खेले जा रहे हैं। ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को जोड़ लें तो औसत स्कोर 200 के पार होगा। वहीं, दूसरी पारी का औसत स्कोर यहां घटकर 167 के करीब का रह जाता है। इससे कहा जा सकता है कि रन चेज यहां आसान नहीं होती। ओस का भी फायदा बल्लेबाजों को नहीं मिलता है, क्योंकि पिच से अच्छी खासी मदद पेसर्स को मिलती है।
गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो 9.18 का इकॉनमी रेट यहां औसतन गेंदबाजों को रहता है, जबकि विकेट लेने के लिए करीब 29 रनों का इंतजार करना पड़ता है। पेसर्स को यहां करीब 76 फीसदी विकेट मिलते हैं और स्पिनरों के विकेट लेने का प्रतिशत 24 के आसपास है। यहां तक कि यहां 20-20 ओवर कप्तान तेज गेंदबाजों से ही निकलवाना पसंद करते हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनरों को भी कई बार यहां ओवर नहीं दिया जाता है। ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों पर हार-जीत का जिम्मा रहेगा। दोनों के पास ताकतवर पेस अटैक है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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