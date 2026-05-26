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RCB vs GT Qualifier 1 LIVE: आज शुभमन सेना से भिड़ेगी रजत ब्रिगेड, धर्मशाला में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

RCB vs GT Live Score, IPL 2026 Qualifier 1 Match Updates: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस क्वालीफायर-1 खेला जाना है। धर्मशाला में जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा।

RCB vs GT Qualifier 1 LIVE: आज शुभमन सेना से भिड़ेगी रजत ब्रिगेड, धर्मशाला में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
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RCB vs GT Qualifier 1 Live Score: आईपीएल 2026 आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच पहला क्वालीफायर खेला जाएगा। दोनों टीमों की शाम साढे़ सात बजे से धर्मशाला के मैदान पर टक्कर होगी। क्वालीफायर-1 में आरसीबी और जीटी में से जो भी जीतेगा, उसका फाइनल का टिकट कंफर्म हो जाएगा। हारने वाली टीम को दूसरा क्वालीफायर खेलने का मौका मिलेगा। बेंगलुरु और गुजरात ने 18-18 अंक जुटाकर लीग चरण का समापन किया। हालांकि, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी बेहतर नेट रनरेट के कारण टेबल टॉपर रही जबकि जीटी ने दूसरे नंबर पर फिनिश किया। दोनों टीमें मौजूदा सीजन में तीसरी बार आमाने-सामने होंगी। आरसीबी ने 24 अप्रैल को बेंगलुरु में जीटी को पांच विकेट से शिकस्त दी और 30 अप्रैल को अहमदाबाद में चार विकेट से हार झेली।

आरसीबी को आज अगर सीधे फाइनल में एंट्री करनी है तो उसे गुजरात के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना करना होगा। जीटी केमोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने नई गेंद से लगातार विकेट लिए हैं, वहीं स्पिनर राशिद खान ने बीच के ओवरों में शानदार नियंत्रण बनाए रखा है। गुजरात की बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल, कौशल से परिपूर्ण साई सुदर्शन और विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने सीजन में लगातार 200 रन का आंकड़ा पार किया। आरसीबी को बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम में दिग्गज विराट कोहली के अनुभव से काफी फायदा हुआ। कप्तान रजत पाटीदार भी आक्रामक बल्लेबाजी से महफिल लूटने में पीछे नहीं रहे। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है।

RCB vs GT Qualifier 1 Live: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत (विकेटकीपर), अरशद खान, अशोक शर्मा, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइजन, वॉशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, गुरनूर बरार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया।

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RCB vs GT Qualifier 1 Live: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड

रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह,मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल, जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, अभिनंदन सिंह।

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