RCB vs GT Qualifier 1 LIVE: आज शुभमन सेना से भिड़ेगी रजत ब्रिगेड, धर्मशाला में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

आरसीबी को आज अगर सीधे फाइनल में एंट्री करनी है तो उसे गुजरात के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना करना होगा। जीटी केमोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने नई गेंद से लगातार विकेट लिए हैं, वहीं स्पिनर राशिद खान ने बीच के ओवरों में शानदार नियंत्रण बनाए रखा है। गुजरात की बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल, कौशल से परिपूर्ण साई सुदर्शन और विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने सीजन में लगातार 200 रन का आंकड़ा पार किया। आरसीबी को बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम में दिग्गज विराट कोहली के अनुभव से काफी फायदा हुआ। कप्तान रजत पाटीदार भी आक्रामक बल्लेबाजी से महफिल लूटने में पीछे नहीं रहे। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है।