IPL 2026 फाइनल का वो सबसे नाटकीय पल, जब विराट कोहली 'आउट' होकर भी बच गए! फिर RCB को सरताज बनाकर ही लौटा किंग
आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ IPL 2026 की खिताबी जीत के हीरो रहे विराट कोहली। चेजमास्टर किंग कोहली ओपनिंग करने उतरे और टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही लौटे। एक बार तो अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया था लेकिन टीवी अंपायर ने फैसला बदल दिया।
आईपीएल में पिछली बार आरसीबी का सिर्फ 18 वर्षों का खिताबी सूखा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी युग का आगाज था। रजत पाटीदार की अगुआई में आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब भी जीत लिया है। लगातार दूसरी बार। आईपीएल इतिहास में पाटीदार तीसरे ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने बैक टु बैक टाइटल जीते हैं। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली। चेजमास्टर किंग कोहली ओपनिंग करने उतरे और छक्के के साथ आरसीबी को फाइनल जिताने के बाद ही लौटे। एक तरफ से विकेट गिरते रहे लेकिन कोहली एक छोर संभाले रखे। अंगद की पांव की तरह। एक बार उन्हें अंपायर ने आउट भी दे दिया लेकिन किंग कोहली को तो विजयी शॉट लगाकर लौटना था। टीवी अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और किंग अपनी टीम को खिताब दिलाकर ही वापस लौटा।
156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की पारी के 16वें ओवर में नाटकीय क्षण आया। उस वक्त आरसीबी की जीत महज औपचारिकता मात्र रह गई थी। टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना लिए थे। अब 30 गेंदों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे। विराट कोहली 33 गेंदों में 58 रन और जितेश शर्मा 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे थे।
अरशद खान 16वां ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर कोहली कोई रन नहीं बना पाए। दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर छोर बदला। चौथी गेंद पर जितेश शर्मा रन नहीं बना पाए। पांचवीं गेंद पर उन्होंने एक रन लिया और स्ट्राइक पर आए विराट कोहली। अरशद के ओवर की आखिरी गेंद। विराट कोहली ने झन्नाटेदार शॉट मारा लेकिन गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने 'शानदार कैच' पकड़ लिया। मैदान अंपायर नितिन मेमन ने उंगली उठा दी। विराट कोहली आउट करार दे दिए गए लेकिन उन्हें इस पर शक था कि कैच को सही तरीके से पकड़ा गया है।
फिर हुई टीवी अंपायर की एंट्री। टीवी अंपायर जयरमन मदनगोपाल ने कैच को कई ऐंगल से देखा। रीप्ले में साफ नजर आया कि गेंद का कुछ हिस्सा जमीन पर टकरा गया था। टीवी अंपायर ने कोहली को नॉट आउट करार दिया। उसके बाद तो किंग कोहली 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाकर आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाकर ही वापस लौटे। उन्होंने छक्के के साथ मैच को समाप्त किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 3 छक्के जड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
मैच की बात करें तो गुजरात टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। आरसीबी की तरफ से रसिख सलाम ने 3, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके। एक विकेट क्रुणाल पांड्या को मिला।
जीत के लिए 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने तूफानी शुरुआत दिलाई। सिर्फ 3.3 ओवर में ही टीम के 50 रन पूरे हो गए। ये किसी भी आईपीएल फाइनल में किसी भी टीम की सबसे तेज फिफ्टी थी।
62 के टीम स्कोर पर वेंकटेश अय्यर 32 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद देवदत्त पड्डीकल भी जल्द ही आउट हो गए। कोहली और कप्तान रजत पाटीदार के बीच साझेदारी जमती, उससे पहले ही पाटीदार आउट हो गए। जल्द ही क्रुणाल पांड्या भी आउट हो गए। टिम डेविड के रूप में 132 के स्कोर पर आरसीबी को पांचवां झटका लगा। लेकिन विराट कोहली एक छोर से अपने चिरपरिचित चेजमास्टर वाले अंदाज में खेल रहे थे। आखिरकार उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब दिलाया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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