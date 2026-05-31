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IPL 2026 फाइनल के लिए RCB और गुजरात ने चुनी ऐसी प्लेइंग इलेवन, क्या हुए हैं बदलाव?

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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RCB vs GT IPL 2026 Final Playing XI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

IPL 2026 फाइनल के लिए RCB और गुजरात ने चुनी ऐसी प्लेइंग इलेवन, क्या हुए हैं बदलाव?

RCB vs GT IPL 2026 Final Playing XI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात की टीम आज पहले बैटिंग करेगी। बेंगलुरु की टीम बिना बदलाव के उतरी है, जबकि गुजरात ने एक बदलाव किया है। साई किशोर की जगह अरशद खान को जगह मिली है। बेंगलुरु ने पिछले मुकाबले में (पहले क्वालीफायर) गुजरात को 92 रनों से हराया था, जहां बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 254 रन ठोक दिए थे और गुजरात की टीम 162 रन ही बना सकी थी।

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉपर पर रही थी। टीम ने 14 मैच खेलते हुए नौ मुकाबले जीते थे और 5 मैच गंवाए थे और 18 अंक के साथ शीर्ष पर रही। इसके बाद रजत पाटीदार के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। लीग स्टेज में भी गुजरात और बेंगलुरु के बीच दो बार भिड़ंत हुई है। बेंगलुरु ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी, जबकि गुजरात ने बेंगलुरु को चार विकेट से हराया था।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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गुजरात टाइटंस का जारी सीजन में सफर

शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2026 में पहला क्वालीफायर हारने के बावजूद वापसी की और दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी लेकिन टीम ने बाद में टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 14 मैच खेलते हुए 9 मैच जीते हैं और 5 गंवाए। गुजरात के भी 18 अंक थे लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से गुजरात ने दूसरा स्थान बरकरार रखा।

बेंगलुरु-गुजरात प्लेइंग इलेवन

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार

दोनों टीमों के लिए इम्पैक्ट विकल्प

गुजरात टाइटंस: प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, साई किशोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: वेंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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