IPL 2026 Final Match-ups: गिल के दुश्मन भुवनेश्वर, तो कोहली के सामने रबाडा; फाइनल में होगी महाजंग
RCB vs GT IPL 2026 Final Match Ups: खिताबी मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल एक बड़ा हथियार अपनी-अपनी टीम के लिए होंगे, लेकिन उनको भी सामने वाली टीमों के प्रमुख गेंदबाजों से खतरा होगा।
IPL 2026 Final में दो टीमों की तो भिड़ंत होनी ही है, साथ में कुछ खिलाड़ियों के बीच भी एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच आज अहमदाबाद में होने वाले खिताबी मैच में सभी की नजरें जिन बड़े प्लेयर्स पर होंगी, उनके आंकड़े सामने वाली टीम के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ अच्छे नहीं हैं। चाहे बात शुभमन गिल की हो या विराट कोहली की या फिर जोस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की। भुवनेश्वर कुमार से लेकर कगिसो रबाडा, राशिद खान से लेकर जोश हेजलवुड और जेसन होल्डर सभी अहम होंगे। एक ब्लॉकबस्टर मैच की उम्मीद आज की जा रही है।
जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए काल है। आईपीएल में विराट कोहली को चार बार जेसन होल्डर ने आउट किया है और मौजूदा समय में पर्पल कैप होल्डर कगिसो रबाडा ने विराट कोहली को पांच बार आईपीएल में आउट किया हुआ है। जीटी के अटैक को देखते हुए इन दोनों गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। वहीं, राशिद खान ने आरसीबी के खतरनाक बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को पांच बार आउट किया हुआ है। ऐसे में यह मैचअप बहुत ही खास होने वाले हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नजरिए से देखें तो भुवनेश्वर कुमार जीटी के लिए बड़ा खतरा होंगे। पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर चल रहे भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की गेंदबाजी की अहम कड़ी हैं। वे शुभमन गिल को आईपीएल में पांच बार अपना शिकार बना चुके हैं। इसके अलावा जोस बटलर को तो वे 9 बार आउट कर चुके हैं। ऐसे में यह भी एक दिलचस्प मैचअप होगा। भुवनेश्वर कुमार के चार ओवर बहुत ही ज्यादा अहम आरसीबी के लिए होंगे। जोश हेजलवुड भी एक बड़ा थ्रेट जीटी के लिए होंगे, जो बड़े मैच के प्लेयर हैं। लगातार आरसीबी के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
आईपीएल 2026 का फाइनल आज जो भी टीम जीतेगी, वह दूसरी बार इस ट्रॉफी को उठाएगी। आरसीबी या जीटी में से कोई एक टीम आज आईपीएल की चौथी सबसे सफल टीम ट्रॉफी जीतने के मामले में बनने वाली है। एमआई और सीएसके के पास 5-5 ट्रॉफी हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीन बार इस ट्रॉफी को जीता है। चौथे नंबर पर अब जीटी या आरसीबी का नाम लिखा जाना है। इस तरह कोई नया चैंपियन इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेऑफ्स में ही चारों टीमें ऐसी थीं, जिन्होंने कम से कम एक-एक ट्रॉफी जीती थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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