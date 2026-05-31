RCB vs GT IPL 2026 फाइनल कहां देखें? जियो हॉटस्टार और Star Sports समेत यहां उठाएं Free LiveStreaming का मजा

RCB vs GT IPL 2026 final FREE live streaming- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आज का आईपीएल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

RCB vs GT IPL 2026 final FREE live streaming- डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 का फाइनल आज यानी रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -रजत पाटीदार और शुभमन गिल- आधा घंटा पहले क्रीज पर उतरेंगे। बेंगलुरु ने क्वालीफायर-1 में गुजरात को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं जीटी ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हाराया था और फाइनल का टिकट कटाया था। दोनों ही टीमें इस सीजन काफी मजबूत नजर आईं हैं, ऐसे में आज का फाइनल जबरदस्त हो सकता है। आईए एक नजर आरसीबी वर्सेस जीटी मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

IPL 2026 Final Live Streaming and Telecast Details रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस IPL 2026 फाइनल कब खेला जाएगा?

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RCB vs GT IPL 2026 फाइनल आज यानी रविवार, 31 मई को खेला जाएगा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस IPL 2026 फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs GT IPL 2026 फाइनल कितने बजे शुरू होगा? Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans आईपीएल 2026 फाइनल भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। वहीं टॉस का समय 7 बजे का है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस IPL 2026 फाइनल टीवी पर कैसे देखें लाइव? RCB vs GT IPL 2026 फाइनल लाइव मैच का मजा आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 2 तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स 2 कन्नड़, और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर उठा सकते हैं।

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans आईपीएल 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस आज 31 मई के IPL 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। अगर आपके फोन में जियो का 399 या 200 वाला रिचार्ज है तो आप हॉटस्टार RCB vs GT लाइव मैच का मजा फ्री में उठा सकते हैं।

RCB vs GT IPL 2026 फाइनल स्क्वॉड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स, फिलिप सॉल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, स्वप्निल सिंह, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल