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RCB VS GT Final Highlights: कौन जीता IPL 2026 का फाइनल? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता कौन रहे?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला कौन जीता? फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा और इस सीजन ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों ने जीती, इन सभी के बारे में जानिए।

RCB VS GT Final Highlights: कौन जीता IPL 2026 का फाइनल? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता कौन रहे?

रविवार 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के इतिहास में लगातार दो आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने यह कारनामा किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनल मुकाबले में निर्धारित 20 ओवर में 155 रन बनाए थे और मेहमान टीम को 156 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे विराट कोहली की दमदार पारी से आरसीबी ने 18 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया।

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बटलर-सुदर्शन और गिल को RCB के गेंदबाजों ने किया धराशाई

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया जो बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टॉप थ्री पर डिपेंडेंट टीम पावर प्ले में ही धराशाई हो गई। उसके शुरुआती बड़े विकेट जल्दी-जल्दी आउट होते गए। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की ओर से ना तो साई सुदर्शन का बल्ला चला ना शुभमन गिल का और ना ही फिर जोस बटलर का। शुभमन गिल ने जहां आज के मैच में आठ गेंदों में 10 रन बनाए और जोश हेजलवुड का शिकार हुए, वहीं साई सुदर्शन ने 12 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली और भुवनेश्वर कुमार को अपना विकेट दे बैठे। कुछ समय तक अच्छी लय में दिख रहे जोस बटलर भी 23 गेंद में 19 रन बनाकर कुणाल पांड्या का शिकार बने।

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पूरी टीम 155 रन ही बना सकी, RCB को 156 का लक्ष्य

गुजरात टाइटंस की टीम अपने शीर्ष तीन बल्लेबाजों पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में उनके आउट होने के बाद टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी। उसके बावजूद वाशिंगटन सुंदर ने एक तरफा लड़ाई लड़ी और गुजरात टाइटंस की ओर से सर्वाधिक 37 गेंद में 50 रनों की पारी पांच चौकों की मदद से खेली। निशांत सिंधु ने 18 गेंद में 20 रन बनाए, जबकि अरशद खान ने 6 गेंद में 15 रनों की पारी खेली। राहुल तेबतिया 5 गेंदों में सात रन बनाकर आउट हुए, वहीं जेसन होल्डर ने भी उनका साथ निभाते हुए 5 गेंद में सात रन बनाए। राशिद खान ने भी तीन गेंद में सात रनों की पारी खेली और अंत में कगिसो रबाडा ने तीन गेंदों में तीन रन बनाए। इस तरह कुल मिलाकर निर्धारित 20 ओवर में गुजरात टाइटंस ने 155 रनों का स्कोर खड़ा किया।

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RCB के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, सलाम डार सर्वश्रेष्ठ

आरसीबी की ओर से आज के मैच में लगभग सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। जेकब डफी ने चार ओवर में 38 रन दिए। भले ही उन्हें कोई विकेट नहीं मिला लेकिन वह ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए। वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 29 रन देकर 7.20 की इकोनॉमी से दो विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड ने चार ओवर में 37 रन देकर दो विकेट लिए। रसिख सलाम डार आज के मैच के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने चार ओवर में 27 रन देखकर तीन विकेट हासिल किए। कुणाल पांड्या ने चार ओवर में सिर्फ 23 रन खर्चे और एक विकेट हासिल किया। इस धारदार गेंदबाजी के कारण ही आरसीबी गुजरात टाइटंस को 155 रनों के स्कोर पर रोकने में सफल रही।

आरसीबी ने दी विस्फोटक शुरुआत

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत काफी तेज और विस्फोटक रही। हालांकि, 62 रनों के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला विकेट आउट हुआ। इसके बाद आरसीबी ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए। 63 रनों के टीम स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल आउट हुए, जबकि 89 रनों पर रजत पाटीदार भी पवेलियन जा लौटे। उसके बाद कुणाल पांड्या भी 91 रनों पर आउट हो गए। हालांकि, इसके बाद विराट कोहली और टिम डेविड ने 41 रनों की 31 गेंद में साझेदारी की और टीम को 132 रनों तक पहुंचाया। अंत में जितेश शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर 24 गेंद में 29 रनों की साझेदारी की और टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाया।

विराट कोहली की दमदार पारी से 18 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

आरसीबी की ओर से इस मैच में सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 200 की स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों में 32 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान चार चौके और दो छक्के जड़े। वहीं, विराट कोहली इस मैच के हीरो रहे। उन्होंने 42 गेंद में 75 रनों के दमदार पारी खेली, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 178.57 का रहा। देवदत्त पडिक्कल इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और चार गेंदों में एक रन बनाकर कगिसो रबाडा को विकेट दे बैठे। वहीं, रजत पाटीदार ने आज के मैच में 13 गेंद में 15 रन बनाए। वे राशिद खान की गेंद पर बाउंड्री लाइन में कैच हुए। कुणाल पांड्या ने भी दो गेंदों में एक रन बनाया और वह भी राशिद खान का शिकार हुए। टिम डेविड को अंत में अरशद खान ने जोस बटलर के हाथों कैच करा कर आउट किया। उन्होंने 17 गेंद में 24 रनों की पारी खेली। जितेश शर्मा ने आज के मैच में उपयोगी पारी खेली और 14 गेंद में 11 रन बनाए। वे अंत तक डटे रहे। इस तरह आरसीबी ने 156 रनों के स्कोर को 18 ओवर में 5 विकेट होकर विराट कोहली के छक्के के साथ आसानी से हासिल कर लिया।

विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने

विराट कोहली को आज के मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 178.57 की स्ट्राइक रेट से 42 गेंद में 75 रन 9 चौके और 3 छक्के जड़ते हुए बनाए।

वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 मैं सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 776 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 63 चौके और 72 छक्के जड़े। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का ऑरेंज कप जीता। वह इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने।

कगिसो रबाडा के सिर पर सजी पर्पल कैप

आईपीएल 2026 में पर्पल कैप विजेता गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कगिसो रबाडा रहे, जिन्होंने 17 मैचों में 21.2 की औसत से कुल 29 विकेट लिए। उनके और भुवनेश्वर कुमार के बीच अंत तक पर्पल कैप की रेस को लेकर लगातार होड़ बनी रही, लेकिन अंत में रबाडा ने बाजी मारी। हालांकि, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि रबाडा को भुवनेश्वर कुमार से एक पारी अधिक गेंदबाजी करने का मौका मिला था। भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन 16 पारियों में 17.89 की औसत से कुल 28 विकेट चटकाए, वहीं जोफ्रा आर्चर ने 25 विकेट लिए।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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