RCB vs DC LIVE Score: क्या आरसीबी के हाथों हार की हैट्रिक से बच पाएगी दिल्ली? कोहली छीन सकते हैं ऑरेंज कैप

RCB vs DC Live Score

RCB vs DC Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी दो मैच हैं। शनिवार को दिन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर साढ़े तीन बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ंत होगी। टॉस तीन बजे होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी सीजन में छठा जबकि डीसी पांचवां मैच खेलने उतरेगी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी पांच मैचों में चार जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। रजत ब्रिगेड ने पिछले मैच में चिन्नस्वामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को रौंदा था। अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली दिल्ली टीम हार की हैट्रिक से बचने की फिराक में होगी। डीसी को पिछले दो मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डीसी चार मैचों से दो जीते हैं और तालिका में फिलहाल छठे पायदान पर है। दिल्ली के हारने पर आरसीबी तालिका में बादशाहत हासिल कर लेगी। आरसीबी की टीम में अभी तक सारा ध्यान विराट कोहली पर केंद्रित रहा है और स्टार बल्लेबाज ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वह फिलहाल सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन (228) बनाने वाले प्लेयर हैं। कोहली दिल्ली के खिलाफ 24 रन बनाते ही शुभमन गिल (251) से ऑरेंज कैप छीन लेंगे। कप्तान रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट और टिम डेविड ने इस सत्र में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विशेष छाप छोड़ी है और वे डीसी के सामने इसे जारी रखना चाहेंगे। दूसरी ओर, दिल्ली के बल्लेबाज अभी तक जूझते रहे हैं और सामूहिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। दिल्ली के पास केएल राहुल, पथुम निसांका, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और नीतीश राणा जैसे कुछ अनुभवी बल्लेबाज हैं लेकिन उनमें से कोई भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है।

18 Apr 2026, 02:19:35 PM IST RCB vs DC Live Score: 'सही समय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें' दिल्ली के हेड कोच हेमांग बदानी ने अपनी टीम की लगातार दो हार को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उम्मीद जताई कि शनिवार को आरसीबी के खिलाफ बल्लेबाज अपना काम कर दिखाएंगे। बदानी ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''हमने 190 और 200 रन बनाए हैं। हम गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक मैच सिर्फ एक रन से हारे जो एक बेहद करीबी मुकाबला था। पिछले मैच में भी हमने लगभग 180-190 रन बनाए थे। सवाल सिर्फ यही है कि हमारे बल्लेबाज सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मुझे लगता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे।''

18 Apr 2026, 02:08:47 PM IST RCB vs DC Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में आपस में कुल 33 मैच खेले हैं। आरसीबी का दबदबा देखने को मिला है। आरसीबी ने जहां 20 मैचों में जीत हासिल की जबकि डीसी केवल 12 मैचों में विजयी परचम फहरा सकी। दोनों टीमों ने पिछले सीजन में एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक जीत दर्ज की थी।

18 Apr 2026, 01:55:38 PM IST RCB vs DC Live Score: अक्षर पटेल अब तक बेसर रहे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मौजूदा सीजन में अभी तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं और उतने ही रन बनाए हैं। दिल्ली की गेंदबाजी में भी निरंतरता का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। बाएं हाथ की कलाई की स्पिनर कुलदीप यादव पूरी तरह से लय से बाहर नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रति ओवर लगभग 10 रन लुटाते हुए सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और टी नटराजन भी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। दूसरी तरफ आरसीबी की गेंदबाजी भी काफी मजबूत नजर आ रही है। उसके पास ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की अगुवाई में एक सक्षम गेंदबाजी इकाई है।

18 Apr 2026, 01:12:06 PM IST RCB vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख।