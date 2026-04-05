RCB vs CSK Playing 11: क्या हाई वोल्टेज मैच में बदलाव करेगी आरसीबी? सीएसके के युवा धुरंधर पर असमंजस
RCB vs CSK Probable Playing 11: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की एम चिन्नास्वामी में भिड़ंत होगी। जानिए, दोनों टीमें किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती हैं?
RCB vs CSK Probable Playing 11: आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच खेला जाना है। दोनों टीमों की हाई वोल्टेज मैच में शाम साढे़ सात बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टक्कर होगी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की निगाह लगातार दूसरी जीत पर होगी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को रौंदा था। वहीं, ऋतुराज गायकावड़ की अगुवाई वाली चेन्नई टीम जीत का खाता खोलने की फिराक में होगी। पांच बार की चैंपियन सीएसके को अपने शुरुआती दो मैचों में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त मिली। सीएसके के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी आरसीबी मैच में भी नहीं खेलेंगे। वह पिंडली की चोट के कारण बाहर चल रहे हैं।
क्या हाई वोल्टेज मैच में बदलाव करेगी RCB?
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैदराबाद मैच में उपलब्ध नहीं थे। हेजलवुड की अनुपस्थिति से आरसीबी को काफी नुकसान होने की उम्मीद थी लेकिन जैकब डफी ने सहजता से उनकी जगह ली और तीन विकेट लेकर हैदराबाद के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। अगर हेजलवुड अनफिट रहने के कारण उपलब्ध नहीं हुए तो आरसीबी द्वारा टीम में बदलाव की संभावना कम है। आरसीबी ने अपनी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा सुधार किया है। कभी उसकी गेंदबाजी को कमजोर माना जाता था लेकिन उसने कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल करके इसे पूरी तरह से बदल दिया। पाटीदार टीम की कप्तानी करने और आरसीबी के मध्य क्रम को मजबूती देने की दोहरी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल ने अपने भीतर के असली बल्लेबाज को जगा दिया है। उन्होंने एसआरएच के सामने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरने के बाद 26 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली थी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आरसीबी की बैटिंग की रीढ़ हैं। उन्होंने पहले मैच में 38 गेंदों में नाबाद 69 रन जुटाए थे।
चेन्नई सुपर किंग्स के युवा धुरंधर पर असमंजस
साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड डेवाल्ड ब्रेविस के आरसीबी मैच में खेलने पर असमंजस है। वह ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण शुरुआती मैचों से बाहर रहे। सीएसके के लिए संजू सैमसन की फॉर्म और गेंदबाजी विभाग का कमजोर होना चिंता का विषय है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैमसन दो मैच में छह और सात रन ही बना सके हैं। चेन्नई की टीम को अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो सैमसन को जल्द से जल्द अपनी लय हासिल करनी होगी। वहीं, तेज गेंदबाज मैट हेनरी, खलील अहमद और अंशुल कंबोज भी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। चेन्नई ने पंजाब के खिलाफ हेनरी और नूर के रूप में दो विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया था। सीएसके अब आरसीबी के खिलाफ जेमी ओवरटन और अकील हुसैन में से किसी एक को या दोनों को आजमाने के बारे में सोच सकती है। हालांकि, चिन्नास्वामी में दो स्पिनर उतारा जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में नूर अहमद की जगह तेज गेंदबाज गुर्जपनीत सिंह को मौका मिल सकता है।
आरसीबी संभावित XII: फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा।
सीएसके संभावित XII: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, नूर अहमद/गुर्जपनीत सिंह, अंशुल कंबोज/जेमी ओवरटन, खलील अहमद, राहुल चाहर/अकील हुसैन।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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