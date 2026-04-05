RCB vs CSK Pitch Report: आज बेंगलुरु में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज दिखाएंगे दम या गेंदबाज रहेंगे हावी?
RCB vs CSK Pitch Report: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 11वां मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वाामी स्टेडियम में आयोजित होगा।
RCB vs CSK Pitch Report: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर है। दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच खेला जाना है। दोनों टीमों की शाम साढ़े सात बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ंत होगी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की निगाह लगातार दूसरी जीत पर होगी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने सीजन ओपनर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज की थी। वहीं, सीएसके पहली जीत की तलाश में होगी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई चेन्नई टीम को अपने शुरुआती दो मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। सीएसके के लिए संजू सैमसन की फॉर्म और गेंदबाजी विभाग का कमजोर होना चिंता का विषय है। आइए, एक नजर बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई मैच की रिपोर्ट पर डालते हैं-
RCB vs CSK पिच रिपोर्ट
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। यहां छोटी बाउंड्री है, जिसके चलते चौके-छक्के लगाने में बल्लेबाजों को दिक्कत नहीं होती। चिन्नास्वामी में बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है। शाम को ओस की वजह से गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टॉस जीतने वाली टीम के पहले गेंदबाजी का विकल्प चुनने की उम्मीद है क्योंकि यहां टारगेट चेज करना अपेक्षाकृत आसान होता है। बेंगलुरु में अभी तक 101 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 53 टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए। आरसीबी ने पहले मैच में 15.4 ओवर में 202 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। आरसीबी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 200 प्लस रन का टारगेट चेज करने वाली टीम है।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आईपीएल आंकड़े
मैच- 101
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 43 (42.57%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 54 (53.47%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 54 (53.47%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 43 (42.57%)
बेनतीजा मैच- 4
पहली पारी का औसत स्कोर- 166.60
हाईएस्ट स्कोर- 287/3
लोएस्ट स्कोर- 82
सफलतापूर्वक चेज किया गया सबसे बड़ा स्कोर- 186/3
प्रति विकेट औसत रन- 28.01
प्रति ओवर औसत रन- 8.84
RCB vs CSK हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
आरसीबी और सीएसके की आईपीएल में अब तक 36 मैचों में टक्कर हुई है। चेन्नई का इस दौरान पलड़ा भारी रहा। चेन्नई ने जहां 22 मैचों में जीत हासिल की वहीं बेंगलुरु ने सिर्फ 13 मैचों में विजयी परचम फहराया। एक मैच बेनतीजा रहा। हालांकि, आरसीबी ने पिछले तीन मैचों में सीएसके को धूल चटाई है। आरसीबी बनाम सीएसके मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज कोहली ने सीएसके के खिलाफ 35 पारियों में 37.41 के औसत से 1160 रन बनाए हैं। दोनों टीमों के बीच सर्वाधिक विकेट रवींद्र जडेजा (22 पारियों में 18 शिकार) ने चटकाए हैं, जो अब राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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