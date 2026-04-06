टिम डेविड के तूफान में रिकॉर्ड की बारिश, RCB vs CSK मैच में क्या-क्या हुआ स्पेशल?
आईपीएल 2026 में रविवार रात को टिम डेविड का तूफान उठा था। आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले 250 रन का स्कोर खड़ा किया और फिर उसे 207 रन पर निपटा दिया। इस मैच में टिम डेविड ने विध्वंसक पारी से रिकॉर्ड तो बनाया ही, और भी कई रिकॉर्ड बने।
आईपीएल 2026 में रविवार रात को टिम डेविड का तूफान उठा था। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के इस बल्लेबाज ने 5 बार की चैंपियन सीएसके के खिलाफ सिर्फ 25 गेंद में 70 रनों की नाबाद पारी खेली। आईपीएल के इतिहास में 15वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे किसी बल्लेबाज ने अब तक इतने ज्यादा रन नहीं बनाए थे। उनकी तूफानी पारी की बदौलत आरसीबी ने 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 207 रन पर सिमट गई। इस तरह आरसीबी ने 43 रन से मैच जीता। इस मैच में टिम डेविड ने विध्वंसक पारी से रिकॉर्ड तो बनाया ही, और भी कई रिकॉर्ड बने।
टिम डेविड ने बल्ले से काटा गदर
आरसीबी के टिम डेविड ने मैच में विस्फोटक पारी खेली। वह 15वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे लेकिन नाबाद 70 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 8 छक्के लगाए। आईपीएल के इतिहास में इससे पहले 15वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे किसी बल्लेबाज ने 70 रन नहीं बनाए थे। टी20 क्रिकेट के इतिहास में 15वें ओवर में उतरे बल्लेबाज की ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी पारी है। 2022 में इसेक्स की तरफ से ससेक्स के खिलाफ मैच में डेनियल सैम्स 15वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे थे। सैम्स ने उस मैच में 24 गेंदों में 71 रन बनाए थे जिनमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे।
IPL में डेथ ओवर में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन
टिम डेविड ने डेथ ओवर्स यानी 17वें से 20वें ओवर के बीच में 68 रन कूटे। ये किसी भी आईपीएल पारी में किसी बल्लेबाज की तरफ से डेथ ओवर्स में बनाए गए सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है।
भुवनेश्वर कुमार 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज
इस मैच में आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में अपने 200 विकेट पूरे गए। वह आईपीएल इतिहास के पहले और इकलौते ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में वह दूसरे नंबर पर हैं। भूवी के नाम 202 विकेट हैं जबकि स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम 224 विकेट दर्ज हैं।
तीसरी बार RCB ने 250 रन का आंकड़ा छुआ
आरसीबी ने 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए। आईपीएल में तीसरी बार आरसीबी ने 250 रन का आंकड़ा छुआ। उससे ज्यादा बार यह कारनामा सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद ने ही किया है जिसमें 5 बार 250 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। इसके अलावा आरसीबी का यह 250 रन का स्कोर सीएसके के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के नाम था जिसने 2014 में सीएसके के खिलाफ 231 रन बनाए थे।
आरसीबी ने आखिरी 5 ओवर में 97 रन ठोके, दूसरा सबसे ज्यादा
आरसीबी ने बल्लेबाजी के दौरान आखिरी 5 ओवरों में 97 रन ठोके। यह आईपीएल इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से आखिरी 5 ओवर में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर है। सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी आरसीबी के ही नाम है, जिसने 2016 में गुजरात लॉयंस के खिलाफ आखिरी 5 ओवर में 112 रन ठोके थे। दिल्ली कैपिटल्स ने भी 2024 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 5 ओवरों में 97 रन ठोके थे।
पॉइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप पर
आरसीबी की ये लगातार दूसरी जीत है। इसके साथ ही टीम 4 अंकों और 2.5 के नेट रनरेट के साथ आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच चुकी है। ऑरेंज कैप की बात करें तो फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी 160 रनों के साथ सबसे आगे हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के सिर पर पर्पल कैप है, जिन्होंने 5 विकेट झटके हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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