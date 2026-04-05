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भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, IPL में 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

Apr 05, 2026 10:45 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 1 विकेट लेते ही तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है। वे आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ युजवेंद्र चहल ने किया है।

भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, IPL में 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 1 विकेट लेते ही तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है। वे आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ युजवेंद्र चहल ने किया है। भुवनेश्वर कुमार अब इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएसके के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पारी के दूसरे ओवर में आयुष म्हात्रे को अपना शिकार बनाया। उन्होंने सीएसके के इस युवा बल्लेबाज को कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराया।

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इसी के साथ भुवनेश्वर ने आईपीएल में अपना 200वां विकेट लिया और ऐसा करने वाले वह दूसरे गेंदबाज बन गए। ऑफ स्टंप के बाहर हार्ड लेंथ की गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज पर चढ़ी और म्हात्रे पुल शॉट खेलने की स्थिति में नहीं थे। बुरी तरह से जकड़े हुए म्हात्रे ने बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद मारी और मिड-ऑफ की तरफ उछाल दी, जहां पाटीदार ने आसानी से कैच पकड़ लिया। वे तीन गेंदों में सिर्फ एक रन बना सके।

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आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में युजवेंद चहल पहले नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक चार टीमों से खेलते हुए 2013 से लेकर अब तक कुल 174 पारियों में 224 विकेट लिए हैं। वे लंबे समय तक आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज थे, लेकिन उनके इस क्लब में अब भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हो गए हैं। भुवी ने अपने आईपीएल करियर में कुल तीन टीमों से खेलते हुए 2011 से लेकर अब तक 192 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 200 विकेट लिए हैं। 19 रन देकर पांच विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।

आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज

युजवेंद्र चहल - 174 पारियों में 224 विकेट

भुवनेश्वर कुमार- 192 पारियों में 200 विकेट

आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 6 विकेट खो दिए हैं। सीएसके की ओर से सरफराज खान ने 24 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि संजू एक बार फिर फेल हुए। आरसीबी की ओर से सभी बल्लेबाजों ने सीएसके की जमकर पिटाई की।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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