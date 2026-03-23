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RCB SWOT Analysis: डिफेंडिंग चैंपियन RCB की मजबूती, कमजोरी, मौकों और खतरे का लेखा-जोखा

Mar 23, 2026 01:18 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल की शुरुआत के 18 साल बाद 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार अपना पहला खिताब जीता। उससे उत्साहित टीम अब टाइटल को डिफेंड करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी कागजों पर मजबूत दिख रही है लेकिन क्या ग्राउंड में भी वैसी ही मजबूती और संतुलन दिखेगा?

RCB SWOT Analysis: डिफेंडिंग चैंपियन RCB की मजबूती, कमजोरी, मौकों और खतरे का लेखा-जोखा

आईपीएल की शुरुआत के 18 साल बाद 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार अपना पहला खिताब जीता। उससे उत्साहित टीम अब टाइटल को डिफेंड करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी वैसे तो कागजों पर बहुत मजबूत है। उसकी सेना दिग्गज बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडरों से सजी हुई है लेकिन अब उम्मीदों का बोझ निश्चित तौर पर दबाव पैदा करेगा जिससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। आइए देखते हैं आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की मजबूती, कमजोरी, मौके और खतरे का लेखाजोखा।

मजबूती

विराट कोहली,फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार की तिकड़ी आरसीबी की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी को मजबूत के साथ-साथ विश्वसनीय बनाती है। कोहली जहां हमेशा की तरह ऐंकर का रोल अदा करेंगे, वहीं फिल सॉल्ट पावरप्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी की क्षमता रखते हैं। रजत पाटीदार विपक्षी टीम के स्पिन आक्रमण की धार कुंद करने के लिए जाने जाते हैं।

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आरसीबी के पास जबरदस्त फिनिशर बैटर की फौज है। जीतेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड लीग के खतरनाक फिनिशर में शुमार हैं।

आरसीबी की गेंदबाजी भी काफी संतुलित है। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल घरेलू परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकते हैं खासकर डेथ ओवरों में। जोश हेजलवुड की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत होगी।

कमजोरी

आरसीबी को शुरुआती मैचों में स्टार पेसर जोश हेजलवुड की कमी काफी खल सकती हैं जो फिटनेस की वजह से कुछ मैच मिस कर सकते हैं। टीम का स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर दिख रहा है। सुयश शर्मा के तौर पर टीम के पास एक रिस्ट स्पिनर तो है लेकिन उसके तरकश में और रिस्ट स्पिनर विकल्प होने चाहिए थे। इस वजह से टीम की स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या पर काफी निर्भर होगी।

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टीम में ऐसे खिलाड़ियों की भरमार है जिन्हें कोई प्रतिस्पर्धी मैच खेले हुए काफी वक्त हो चुके हैं। इससे उनकी लय प्रभावित हो सकती है। विराट कोहली ने जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। भुवनेश्वर कुमार पिछले साल दिसंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं।

मौके

आरसीबी ने अपने स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों को खास जगह दी है। उसके पास अंडर-19 के स्टार विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान हैं। वेंकटेश अय्यर मिडल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ-साथ मीडियम पेस का विकल्प भी देंगे। हालांकि 2025 का सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गुजरा था। दरअसल टीम के पास कई ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की शुरुआती कुछ मैचों में कमी की भरपाई के लिए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी एक अच्छे विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे।

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खतरे

आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है लिहाजा खिताब की रक्षा का दबाव स्वाभाविक है। फैंस की उम्मीदें आसमान पर है तो टीम के ऊपर उस पर खरे उतरने का दबाव होगा। इस बार टीम होमग्राउंड का भरपूर लुत्फ भी नहीं उठा सकेगी क्योंकि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसके सभी होम मैच नहीं होंगे। आरसीबी के 7 होम मैच में से 5 ही चिन्नास्वामी में होंगे, 2 मैच उससे बाहर होंगे।

जोश हेजलवुड की शुरुआती मैचों की गैरमौजूदगी टीम को भारी पड़ सकती है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिस वजह से रोमारियो शेफर्ड भी शायद देर से स्क्वाड में जुड़ पाएंगे।

RCB स्क्वाड

बल्लेबाज- रजत पाटीदार, देवदत्त पड्डीकल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जीतेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स।

ऑलराउंडर- क्रुणाल पांड्या, स्वपनिल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, वेंकटेश अय्यर, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान।

गेंदबाज- जोश हेजलवुड, रसिक धर, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुशारा, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, यश दयाल।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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