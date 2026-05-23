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RCB को क्वालीफायर-1 से पहले लगा झटका, इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जैकब बेथल चोट के कारण हुए बाहर

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बल्लेबाज जैकब बेथल चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 खेलना है और उससे पहले बेथल का जाना टीम के लिए झटका है।

RCB को क्वालीफायर-1 से पहले लगा झटका, इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जैकब बेथल चोट के कारण हुए बाहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज जैकब बेथल चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। बेथल को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबले के दौरान उंगली में चोट लगी थी। जिसके बाद आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया और अब वह अपनी रिकवरी के लिए इंग्लैंड वापस लौट चुके हैं। जैकब बेथल को फिल सॉल्ट की जगह जारी सीजन में खेलने का मौका मिला था लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जहां उसका पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस से सामना होगा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सलामी बल्लेबाज बेथेल का यह सत्र कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने सात मैचों में सिर्फ 77 रन बनाए जिसमें उनका औसत 13 और स्ट्राइक रेट 124 रहा। इंग्लैंड एंव वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ''इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस बात पर सहमत हो गया है कि आरसीबी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जैकब बेथेल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते समय चोट लगने के बाद इंग्लैंड लौटेंगे। ''

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बेथेल ने आरसीबी में अपने चोटिल साथी खिलाड़ी फिल सॉल्ट की जगह ली थी। वह इंग्लैंड की उस टेस्ट टीम का हिस्सा हैं जो चार जून से शुरू होने वाली घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। सॉल्ट आरसीबी की टीम में वापस शामिल हो गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया, ''वापसी के बाद इंग्लैंड की मेडिकल टीम उनकी पूरी तरह से जांच और निगरानी करेगी, ताकि यह तय किया जा सके कि वह चार जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। ‘’

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सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को अभिषेक शर्मा , ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की ताकतवर हिटिंग की बदौलत चार विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। आरसीबी को शीर्ष दो में रहने के लिए 166 रन का स्कोर बनाना था और 178 रन से ज्यादा रन का स्कोर बनाने से उसका शीर्ष स्थान तय था। कप्तान रजत पाटीदार (56 रन) और कृणाल पंड्या (नाबाद 41) के बीच चौथे विकेट के लिए 58 गेंद में 84 रन की भागीदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 200 रन बनाकर हारने के बावजूद पहला स्थान सुनिश्चित किया।

आरसीबी (प्लस 0.783), गुजरात टाइटन्स (प्लस 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (प्लस 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। अब पहले क्वालीफायर में आरसीबी का सामना 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर में खेलेगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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