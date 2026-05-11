RCB के प्लेयर टिम डेविड को अश्लील इशारा करना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोका भारी जुर्माना, जानिए क्या किया था?
आरसीबी के स्टार ऑलराउडर टिम डेविड को बीसीसीआई ने अश्लील या आपत्तिजनक इशारा करने का आरोपी पाया है और उन पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया है। डेविड ने यह इशारा 10 मई को रायपुर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान किया था। उन्होंने मैच के दौरान दोनों फिंगर दिखाया था।
आरसीबी के स्टार ऑलराउडर टिम डेविड को बीसीसीआई ने अश्लील या आपत्तिजनक इशारा करने का आरोपी पाया है और उन पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया है। डेविड ने यह इशारा 10 मई को रायपुर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान किया था। उन्होंने मैच के दौरान दोनों फिंगर दिखाया था जिसे अश्लील या आपत्तिजनक इशारे की श्रेणी में पाया गया और दंडित किया गया। उनको दो डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं।
टिम डेविड पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगा
11 मई, 2026 को आईपीएल द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, टिम डेविड को मैच नंबर 54 जोकि मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला गया था में अश्लील या आपत्तिजनक इशारे करने का दोषी पाया गया और बीसीसीआई ने कड़ा ऐक्शन लिया है। जारी एडवाइजरी के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर टिम डेविड पर आईपीएल के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता के स्तर 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। टिम को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.6 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक इशारे का इस्तेमाल" करने से संबंधित है। टिम ने अपना अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया।
कैमरे के सामने दिखाई थी दोनों मिडिल फिंगर
बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की रोमांचक जीत के बाद टिम डेविड को कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखाकर अभद्र इशारा करते पाया गया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके कारण उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि भी टिम डेविड के आरोप स्वीकार कर लेने के बाद अब हो गई है। इस हरकत को आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, जिसके कारण उन पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। यह पहली बार नहीं है, जब टिम डेविड पर जुर्माना लगा है। इससे पहले भी इसी सीजन में गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में उन पर बीसीसीआई जुर्नाना लगा चुका है।
मैच में आरसीबी की मिली थी जीत, लेकिन डेविड कुछ नहीं कर सके थे
कल के मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने 166 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके जबाव में आरसीबी ने इस लक्ष्य को 8 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। आरसीबी को मिली यह जीत रोमांचक रही। हालांकि, इस मैच में टिम डेविड बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और पहली ही गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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