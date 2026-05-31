Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RCB या GT, कौन जीतेगा IPL 2026 का फाइनल? एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में बताया है कि आरसीबी या जीटी में से कौन सी टीम IPL 2026 का फाइनल मुकाबला जीतेगी। जानिए उन्होंने क्या कहा?

RCB या GT, कौन जीतेगा IPL 2026 का फाइनल? एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही घंटे बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर सभी क्रिकेट पंडित तरह-तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका और आरसीबी के दो दिग्गज क्रिकेटर डेल स्टेन और एबी डी विलियर्स ने भी इस सीजन का आईपीएल कौन जीतेगा इसको लेकर भविष्यवाणी की है।

ये भी पढ़ें:LIVE: किंग कोहली और प्रिंस गिल के बीच खिताबी जंग आज, फाइनल में किसका पलड़ा भारी?

डिविलियर्स ने RCB का पलड़ा भारी बताया, लेकिन ये चुनौती भी

आरसीबी के पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतेगी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के खास कार्यक्रम 360 डिग्री में कहा कि "मैं आरसीबी के साथ जा रहा हूं।" आरसीबी यह मुकाबला जीतेगी। हालांकि, एबी डिविलियर्स ने यह भी चेताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह मुकाबला जीतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस को उनकी घरेलू परिस्थितियों का फायदा हो सकता है। एबी डिविलियर्स ने सीधे शब्दों में कहा कि "यह मैच अहमदाबाद में हो रहा है इसलिए आरसीबी के लिए यह बहुत कठिन हो सकता है।" डिविलियर्स ने यह भी कहा कि यह मैच कतई एकतरफा नहीं होने वाला है, बल्कि यह बहुत ही तनावपूर्ण मुकाबला होगा और हो सकता है कि रिजल्ट आखिरी कुछ गेंदों में ही निकले।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:बाबर आजम की दमदार पारी से पहले ODI में पाक ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंदा

डेल स्टेन ने जीटी के पक्ष में की भविष्यवाणी

आरसीबी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का मानना है कि आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस जीतेगी और खिताब पर अपना कब्जा करेगी। उन्होंने एबी डिविलियर्स के खास प्रोग्राम में बातचीत के दौरान कहा कि "मैं जीटी के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं यह खेल (प्रेडिक्शन गेम) खेलना चाहता हूं और मैं तुम्हें (एबी डिविलियर्स) एक और अवसर देना चाहता हूं। स्टेन का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमों के कप्तान रजत पाटीदार और शुभमन गिल ने नॉकआउट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम में जीत का विश्वास जगाया है। ऐसे में यह मुकाबला बिल्कुल भी साधारण नहीं, बल्कि बहुत ही तनावपूर्ण होने वाला है। वहीं, एबी डिविलियर्स ने स्पष्ट रूप से आरसीबी का समर्थन करते हुए इस टीम को इस सीजन की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बताया है।

ये भी पढ़ें:फाइनल से पहले अहमदाबाद में RCB के कप्तान का दिखा स्वैग, हीरो वाले लुक में आए नजर

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले को कौन जीतेगा यह तो रिजल्ट से ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भविष्यवाणियों का दौर जारी है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।