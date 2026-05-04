उंगली के स्कैन के लिए इंग्लैंड लौटा RCB का ओपनर, क्या भारत में नहीं हो सकता था इलाज?
आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट पिछले महीने उंगली में लगी चोट का स्कैन कराने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं। इस चोट के कारण साल्ट आरसीबी के पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए थे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की टीमें अब विदेशी खिलाड़ियों के आगे थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि उंगली जैसी चोट के लिए खिलाड़ियों को अपने देश लौटना पड़ रहा है। क्या उनका इलाज भारत में नहीं हो सकता है? क्या स्कैन भारत में नहीं हो सकते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है, जो आए दिन बढ़ता जा रहा है।
पहले हम पैट कमिंस का मुद्दा देख चुके हैं, जहां वे सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के साथ बने हुए थे, लेकिन चोट के स्कैन के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे। कुछ दिन में रिपोर्ट आने के बाद वे भारत आ गए और अब खेलने लगे हैं। मान लेते हैं कि पैट कमिंस की चोट कमर से जुड़ी थी तो उनको अपने डॉक्टर्स और टीम से कंसल्ट करना था, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बल्लेबाज फिल साल्ट के साथ ऐसा नहीं था। उनको उंगली में चोट थी, लेकिन वह इंग्लैंड में उसका स्कैन कराने के लिए गए हैं।
आरसीबी के ओपनर फिल साल्ट पिछले महीने उंगली में लगी चोट का स्कैन कराने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं। इसी चोट के चलते फिल साल्ट आरसीबी के पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह उनके हमवतन जैकब बेथेल ने विराट कोहली के साथ पारी का आगाज किया। यह 29 वर्षीय खिलाड़ी 18 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय चोटिल हो गया था। उनकी बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी।
ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, ''ईसीबी (इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड) से अनुबंधित फिल साल्ट इंग्लैंड के टीम प्रबंधन के अनुरोध पर स्वदेश लौट गए हैं और उनकी उंगली का स्कैन किया गया है।'' रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी और साल्ट दोनों को उम्मीद है कि वह जल्द फिट हो जाएंगे और वह इस महीने बाद में भारत लौट सकते हैं। साल्ट ने मौजूदा आईपीएल में छह पारियों में 168.33 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए थे। आरसीबी फिलहाल पंजाब किंग्स के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसका अगला मुकाबला गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से होगा।
अब सवाल यह है कि क्या भारत में फिल साल्ट की उंगली का इलाज नहीं हो सकता था? आखिर उंगली में कितनी गंभीर चोट है कि उन्हें लाखों रुपये खर्च करते इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ी। क्या यह विदेशी खिलाड़ियों की मनमानी है? या फिर बोर्ड और टीमों का खिलाड़ियों पर बस नहीं चलता?
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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