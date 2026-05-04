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उंगली के स्कैन के लिए इंग्लैंड लौटा RCB का ओपनर, क्या भारत में नहीं हो सकता था इलाज?

May 04, 2026 03:10 pm ISTVikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट पिछले महीने उंगली में लगी चोट का स्कैन कराने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं। इस चोट के कारण साल्ट आरसीबी के पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए थे।

उंगली के स्कैन के लिए इंग्लैंड लौटा RCB का ओपनर, क्या भारत में नहीं हो सकता था इलाज?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की टीमें अब विदेशी खिलाड़ियों के आगे थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि उंगली जैसी चोट के लिए खिलाड़ियों को अपने देश लौटना पड़ रहा है। क्या उनका इलाज भारत में नहीं हो सकता है? क्या स्कैन भारत में नहीं हो सकते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है, जो आए दिन बढ़ता जा रहा है।

पहले हम पैट कमिंस का मुद्दा देख चुके हैं, जहां वे सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के साथ बने हुए थे, लेकिन चोट के स्कैन के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे। कुछ दिन में रिपोर्ट आने के बाद वे भारत आ गए और अब खेलने लगे हैं। मान लेते हैं कि पैट कमिंस की चोट कमर से जुड़ी थी तो उनको अपने डॉक्टर्स और टीम से कंसल्ट करना था, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बल्लेबाज फिल साल्ट के साथ ऐसा नहीं था। उनको उंगली में चोट थी, लेकिन वह इंग्लैंड में उसका स्कैन कराने के लिए गए हैं।

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आरसीबी के ओपनर फिल साल्ट पिछले महीने उंगली में लगी चोट का स्कैन कराने के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं। इसी चोट के चलते फिल साल्ट आरसीबी के पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह उनके हमवतन जैकब बेथेल ने विराट कोहली के साथ पारी का आगाज किया। यह 29 वर्षीय खिलाड़ी 18 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय चोटिल हो गया था। उनकी बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, ''ईसीबी (इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड) से अनुबंधित फिल साल्ट इंग्लैंड के टीम प्रबंधन के अनुरोध पर स्वदेश लौट गए हैं और उनकी उंगली का स्कैन किया गया है।'' रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी और साल्ट दोनों को उम्मीद है कि वह जल्द फिट हो जाएंगे और वह इस महीने बाद में भारत लौट सकते हैं। साल्ट ने मौजूदा आईपीएल में छह पारियों में 168.33 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए थे। आरसीबी फिलहाल पंजाब किंग्स के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसका अगला मुकाबला गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से होगा।

अब सवाल यह है कि क्या भारत में फिल साल्ट की उंगली का इलाज नहीं हो सकता था? आखिर उंगली में कितनी गंभीर चोट है कि उन्हें लाखों रुपये खर्च करते इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ी। क्या यह विदेशी खिलाड़ियों की मनमानी है? या फिर बोर्ड और टीमों का खिलाड़ियों पर बस नहीं चलता?

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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