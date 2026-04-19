RCB ने 175 को 190 जैसा बना दिया, पांच ओवरों में ऐसा नहीं हुआ; हार से नहीं डिगे दिनेश कार्तिक
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटोर दिनेश कार्तिक दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हार के बावजूद नहीं डिगे। उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की है। दिल्ली ने एक गेंद बाकी रहते जीत हासिल की।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाजी कोच और मेंटोर दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम की गेंदबाजी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने 175 रनों के मामूली लक्ष्य को प्रतिस्पर्धी बना दिया था, लेकिन डेविड मिलर की आखिरी ओवर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को आईपीएल 2026 मैच में जीत दिला दी। कैपिटल्स ने शनिवार को खेले गए इस मैच को एक गेंद शेष रहते छह विकेट से जीत लिया था।
'कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ रन कम रह गए'
कार्तिक के हवाले से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ''हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ रन कम रह गए हैं। हमने कुछ शानदार कैच पकड़े, बेहतरीन फील्डिंग से रन बचाए। हमने 175 रनों को 190 रनों जैसा महसूस कराया, जो कि आप कर सकते हैं।'' फिल साल्ट (38 गेंदों में 63 रन) की आक्रामक पारी से आरसीबी ने चुनौतीपूर्ण पिच पर सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। यह इस सत्र में उनका दूसरा और फ्रेंचाइजी के लिए कुल मिलाकर छठा अर्धशतक था।
‘हमने 75 प्रतिशत हिस्से में अच्छी बैटिंग की’
भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने कहा, ''बल्लेबाजी के लिए पिच कठिन थी और हमने पारी के लगभग 75 प्रतिशत हिस्से में अच्छी बल्लेबाजी की। आखिरी पांच ओवरों में शायद हमें उतने रन नहीं मिले, जितने हम चाहते थे, लेकिन हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग भी कमाल की रही।'' कार्तिक ने कहा, ''हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की और टीम के प्रति खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता दिखाई। लेकिन अंत में, हमें दो बेहतरीन बल्लेबाज मिले जिन्होंने जमकर बल्लेबाजी की। और टी20 मैच में ऐसा होता ही है।'' भुवनेश्वर कुमार ने 26 रन पर तीन विकेट चटकाते हुए एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की। मौजूदा सत्र में उन्होंने तीसरी बार तीन विकेट लेने का कारनामा किया।
'हम कहां 10 प्रतिशत बेहतर कर सकते थे'
कार्तिक ने कहा, ''भुवी और हॉफ्स (जोश हेजलवुड) के ओवर बहुत अच्छे थे और रसिक सलाम ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। उसका 19वां ओवर शानदार रहा था। हमने मैच को जितना हो सके उतना आगे ले जाने की कोशिश की।'' उन्होंने कहा, ''(रोमारियो) शेफर्ड ने आखिरी ओवर की अच्छी शुरुआत की, लेकिन डेविड मिलर ने कुछ कमाल के शॉट्स के साथ मैच को हमसे दूर कर दिया। कुल मिलाकर, गेंदबाजी के प्रयास से खुश हूं।'' उन्होंने कहा, ''इस तरह के मैच में आप हमेशा यही सोचते हैं कि हम कहां 10 प्रतिशत बेहतर कर सकते थे। दिल्ली कैपिटल्स को भी श्रेय जाता है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला।''
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