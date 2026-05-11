RCB के हेड कोच ने की अंपायर से 'गाली-गलौज'! BCCI ने ठोका जुर्माना; 17.2 ओवर में ऐसा क्या हुआ?

क्रुणाल पांड्या के एक शॉट को लेकर भी बवाल मचा थी, इसी दौरान एंडी फ्लावर और अंपायर के बीच बहस हुई थी। आईपीएल ने रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है और एंडी फ्लावर पर जुर्माना ठोका है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच एंडी फ्लावर पर अंपायर से गाली-गलौज करने के लिए जुर्माना लगया है। रविवार, 10 मई की शाम आरसीबी और एमआई के बीच मैच खेला गया था। इस मैच के अंत में रोमांच की हदें पार हो गई थी। क्रुणाल पांड्या के एक शॉट को लेकर भी बवाल मचा थी, इसी दौरान एंडी फ्लावर और अंपायर के बीच बहस हुई थी। आईपीएल ने रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है और एंडी फ्लावर पर जुर्माना ठोका है। आरसीबी के हेड कोच ने गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाई गई सज़ा भी मान ली।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

IPL द्वारा जारी की गई रिलीज के अनुसार “रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच एंडी फ्लावर पर IPL के प्लेयर्स और टीम ऑफिशियल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए उनकी मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है।

एंडी को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो “मैच के दौरान सुनाई देने वाली गाली-गलौज” से जुड़ा है।

यह घटना 17.2 ओवर में हुई जब एंडी ने चौथे अंपायर से गुस्से में बात की। एंडी ने गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाई गई सज़ा भी मान ली।”

17.2 ओवर में ऐसा क्या हुआ? आरसीबी की पारी का 18वां ओवर एएम गजनफर डाल रहे थे। उनकी दूसरी गेंद पर क्रुणाल पांड्या ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेला। मिड विकेट से भागते हुए नमन धीर ने शानदार कैच पकड़ा, मगर वह अपना बैलेंस खो बैठे और बाउंड्री के पार चले गए। हालांकि उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करने से पहले गेंद अपने साथी तिलक वर्मा की ओर फेंक दी थी, मगर तिलक ने कैच को पूरा नहीं किया।

तिलक वर्मा को कैच पूरा ना करता देख और जिस अंदाज में उन्होंने थ्रो फेंका था, उससे ऐसा लग रहा था कि छक्का हो गया है। ऐसे में आरसीबी के खिलाड़ियों ने कोई रन नहीं दौड़ा।

रिप्ले में जब देखा गया तो पाया गया कि नमन धीर ने छक्का होने से बचा लिया है। इस मुद्दे को लेकर ही आरसीबी के कोच और खिलाड़ी चौथे अंपायर से भिड़ गए थे। इस दौरान एंडी फ्लावर और चौथे अंपायर के बीच बहस हुई होगी।