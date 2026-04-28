RCB की ऐतिहासिक जीत मगर कप्तान रजत इस चीज से हैरान, पावरप्ले में काम कर गया प्लान-1
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ दमदार जीत हासिल की। हालांकि, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार जीत के बाद एक चीज से हैरान नजर आए।
रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को 9 विकेट से रौंदा। आरसीबी ने डीसी को 16.3 ओवर में 75 रनों पर समेटने के बाद 6.3 ओवर में विजयी परचम फहराया। आरसीबी ने 81 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम किया। यह आईपीएल इतिहास में शेष गेंदों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ओवरऑल रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस (87 गेंद शेष बनाम केकेआर, 2008) के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान रजत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पिच से हैरान नजर आए। शुरुआत में गेंदबाजों को अच्छी मूवमेंट मिली, जिसने डीसी की हालत खस्ता कर दी। डीसी ने पावरप्ले में 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 13 रन बटोरे। यह आईपीएल में लोएस्टर पावरप्ले स्कोर है। आरसीबी का भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को लेकर प्लान-1 काम कर गया।
'हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि…'
तेज गेंदबाज हेजलवुड और भुवनेश्वर ने दिल्ली टीम की कमर तोड़ी। हेजलवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन खर्च किए और चार विकेट चटकाए। भुवी ने तीन ओवर में 5 रन देकर तीन शिकार किए। सुयश शर्मा, रासिख सलाम और क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट झटका। रजत ने दिल्ली को करारी हार थमाने के बाद कहा, ''मैं भी बेहद हैरान हूं, जिस तरह से विकेट खेली। सारा श्रेय गेंदबाजों को जाता है, खासकर पावरप्ले में हेजलवुड और भुवनेश्वर ने शानदार बॉलिंग की। दोनों ने सही एरिया में बॉलिंग की। यह देखना कमाल था। स्विंग नॉर्मल ही मिल रही थी और अच्छी बात यह रही कि हमें जल्दी विकेट मिल गया और इसीलिए हमें ड्राइविंग सीट पर बने रहे।'' क्या कप्तान का भुवी और हेजलवुड के ओवर जल्द खत्म करने का प्लान था? रजत ने कहा, ''नहीं, मुझे लगता है कि हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि अगर हमें जल्दी विकेट मिल गए तो हम दोनों से तीन-तीन ओवर करवाएंगे।''
‘अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है’
उन्होंने आगे कहा, '' सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड ने भी अच्छे एरिया में बॉलिंग की। सुयश को काफी स्पिन मिली। जिस तरह से उसने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की, वो देखना शानदार था। आरसीबी की टूर्नामेंट में अगली भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होगी। आरसीबी अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। उसने आठ मैचों से छह जीते हैं। रजत ने कहा, ''अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पॉजिटिव बात यह है कि अलग-अलग प्लेयर्स टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि अगर आप फ्लैट सरफेस पर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए। सिर्फ बॉलर ही आपको चैंपियनशिप जिता सकते हैं।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।