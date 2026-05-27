एमएस धोनी, रोहित शर्मा के एलिट क्लब में शामिल हुए RCB कप्तान रजत पाटीदार, बैट से ही नहीं, कप्तानी में भी उड़ाया गर्दा
रजत पाटीदार लगातार दो बार आईपीएल खेलने वाले पांचवें कप्तान बनने जा रहे हैं। उनसे पहले ये कारनामा महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर कर चुके हैं। पाटीदार आरसीबी के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनकी अगुआई में टीम न सिर्फ दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, बल्कि लगातार पहुंची है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएळ 2026 के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को 92 रनों से हराकर शान से फाइनल में एंट्री ली है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। इसके साथ ही आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार लीडरशिप के उस एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज हैं। पाटीदार आरसीबी के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनकी अगुआई में टीम लगातार दो बार फाइनल में पहुंची है। इसके अलावा वह आईपीएल इतिहास के पांचवें ऐसे कप्तान बने हैं जो लगातार दो फाइनल खेलने जा रहे हैं।
32 वर्ष के रजत पाटीदार को 2025 के आईपीएल सीजन से पहले आरसीबी की कमान मिली थी। बतौर कप्तान अपने पहले ही सीजन में उन्होंने आरसीबी के खिताबी जीत के सूखे को खत्म किया। अब लगातार दूसरी बार टीम को फाइनल में पहुंचाया है। वह आरसीबी के पहले ऐसे कप्तान हैं जो दो आईपीएल फाइनल में टीम की अगुआई करेंगे। क्वालिफायर 1 में उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन की तूफानी पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वह न सिर्फ अपनी कप्तानी का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि बल्लेबाजी में भी गर्दा मचा रहे हैं।
लगातार 2 फाइनल खेलने वाले पांचवें कप्तान
रजत पाटीदार लगातार दो फाइनल खेलने वाले पांचवें कप्तान बनने जा रहे हैं।
सबसे पहले ये कारनामा महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। उनकी अगुआई में सीएसके ने 2010 से 2013 तक लगातार 4 बार फाइनल खेला था। उसके बाद उन्होंने 2018 और 2019 में भी सीएसके को लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचाया था।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2019 और 2020 में लगातार दो बार मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुंचाया था।
तीसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या है। उन्होंने 2022 और 2023 में लगातार दो बार गुजरात टाइटन्स को आईपीएल फाइनल में पहुंचाया था।
लगातार दो बार बतौर कप्तान फाइनल खेलने वाली लिस्ट में उसके बाद नंबर आया श्रेयस अय्यर का। वह 2024 और 2025 में लगातार बतौर कप्तान दो फाइनल खेले। 2024 में केकेआर को फाइनल में पहुंचाया तो 2025 में पंजाब किंग्स को। उनके बाद अब रजत पाटीदार ने आरसीबी को लगातार दो बार फाइनल में पहुंचाया है।
लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन सकती है RCB
RCB के पास अब एक और इतिहास रचने का मौका है। अगर वह आईपीएल 2026 का फाइनल जीतती है तो वह लगातार दो बार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में लगातार दो बार खिताब जीता था। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2019 और 2020 में लगातार दो बार आईपीएल का ताज पहना था।
आरसीबी को फाइनल में पहुंचाने वाले कप्तान
अनिल कुंबले- 2009
डेनियल वेटोरी- 2011
विराट कोहली- 2016
रजत पाटीदार- 2025
रजत पाटीदार- 2026
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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