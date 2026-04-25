जीत के बाद भी अपनी टीम की इन कमियों से निराश हैं RCB के कप्तान रजत पाटीदार, दिया ये बयान
गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मिली जीत के बाद भी अपनी टीम की कुछ कमियों से RCB के कप्तान रजत पाटीदार निराश हैं। उन्होंने कहा है कि इस मैच में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हम उन्हें अगले मैचों में सुधारने की कोशिश करेंगे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार जीत से खुश हैं। हालांकि, वह इस जीत में भी सीख खोजने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने माना कि भले ही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उनकी टीम को जीत मिली हो, लेकिन कुछ गलतियां भी टीम ने कीं, जिनसे हमें सीखना होगा। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि खिताब की दावेदार है। पहले सात मैचों में से 5 मैच आरसीबी ने जीत लिए हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के अलावा गेंदबाजों की भी तारीफ की।
RCB कैप्टन रजत पाटीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि वह एक टाइट मैच था, लेकिन इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अगर मैं शुरू करूं, तो जिस तरह से हमने अपनी बॉलिंग शुरू की, सबसे पहले, मुझे लगता है कि जिस तरह से भुवी (भुवनेश्वर कुमार) और (जोश) हेजलवुड ने अच्छी जगहों पर बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वह काफी अच्छी थी और बाद में, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आए, मुझे लगता है कि सुयश ने काफी अच्छी बॉलिंग की और फिर डेथ ओवरों में, रसिख सलाम, भुवी और हेज़लवुड ने जो यॉर्कर फेंकी, मुझे लगता है कि वह देखना अच्छा था।
बैक-एंड में GT को रोकने पर रजत पाटीदार ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने टारगेट बनाया था कि अगर हम उन्हें 200 से कम, 200 के आसपास रोक सकते हैं, तो यह हमारे लिए चेज करने के लिए एक अच्छा टोटल होगा। पिछले साल जैसा था, इस बार भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने अपने प्लान के अनुसार बॉलिंग की, एग्ज़िक्यूशन पूरी तरह से स्पॉट-ऑन था। जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर फेंकी, वह काफी अच्छी थी और इसीलिए हमने उन्हें 200 से कम पर रोक दिया। 205। बस इतना ही।"
कोहली-पडिक्कल की साझेदारी पर कप्तान पाटीदार ने कहा, "शानदार। मुझे लगता है कि बेथेल और विराट भैया ने जिस तरह से शुरुआत की और हमें ड्राइविंग सीट पर बनाए रखा और देवदत्त की खास पारी, वह देखकर अच्छा लगा। देव की यह तेज़ पारी थी और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में, मुझे लगता है कि हमने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए। मुझे लगता है कि यह इस गेम से सीखने को मिला है। और हां, देखते हैं, हम वापस जाकर अपनी... इस मैच में हमने जो भी गलतियां की हैं, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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