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जीत के बाद भी अपनी टीम की इन कमियों से निराश हैं RCB के कप्तान रजत पाटीदार, दिया ये बयान

Apr 25, 2026 07:12 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मिली जीत के बाद भी अपनी टीम की कुछ कमियों से RCB के कप्तान रजत पाटीदार निराश हैं। उन्होंने कहा है कि इस मैच में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हम उन्हें अगले मैचों में सुधारने की कोशिश करेंगे।

जीत के बाद भी अपनी टीम की इन कमियों से निराश हैं RCB के कप्तान रजत पाटीदार, दिया ये बयान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार जीत से खुश हैं। हालांकि, वह इस जीत में भी सीख खोजने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने माना कि भले ही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उनकी टीम को जीत मिली हो, लेकिन कुछ गलतियां भी टीम ने कीं, जिनसे हमें सीखना होगा। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि खिताब की दावेदार है। पहले सात मैचों में से 5 मैच आरसीबी ने जीत लिए हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के अलावा गेंदबाजों की भी तारीफ की।

RCB कैप्टन रजत पाटीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि वह एक टाइट मैच था, लेकिन इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अगर मैं शुरू करूं, तो जिस तरह से हमने अपनी बॉलिंग शुरू की, सबसे पहले, मुझे लगता है कि जिस तरह से भुवी (भुवनेश्वर कुमार) और (जोश) हेजलवुड ने अच्छी जगहों पर बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वह काफी अच्छी थी और बाद में, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आए, मुझे लगता है कि सुयश ने काफी अच्छी बॉलिंग की और फिर डेथ ओवरों में, रसिख सलाम, भुवी और हेज़लवुड ने जो यॉर्कर फेंकी, मुझे लगता है कि वह देखना अच्छा था।

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बैक-एंड में GT को रोकने पर रजत पाटीदार ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने टारगेट बनाया था कि अगर हम उन्हें 200 से कम, 200 के आसपास रोक सकते हैं, तो यह हमारे लिए चेज करने के लिए एक अच्छा टोटल होगा। पिछले साल जैसा था, इस बार भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने अपने प्लान के अनुसार बॉलिंग की, एग्ज़िक्यूशन पूरी तरह से स्पॉट-ऑन था। जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर फेंकी, वह काफी अच्छी थी और इसीलिए हमने उन्हें 200 से कम पर रोक दिया। 205। बस इतना ही।"

कोहली-पडिक्कल की साझेदारी पर कप्तान पाटीदार ने कहा, "शानदार। मुझे लगता है कि बेथेल और विराट भैया ने जिस तरह से शुरुआत की और हमें ड्राइविंग सीट पर बनाए रखा और देवदत्त की खास पारी, वह देखकर अच्छा लगा। देव की यह तेज़ पारी थी और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में, मुझे लगता है कि हमने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए। मुझे लगता है कि यह इस गेम से सीखने को मिला है। और हां, देखते हैं, हम वापस जाकर अपनी... इस मैच में हमने जो भी गलतियां की हैं, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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