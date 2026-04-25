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चिन्नास्वामी में RCB का 'अर्धशतक', इस खास क्लब में कर ली विराट कोहली की टीम ने एंट्री

Apr 25, 2026 08:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में RCB ने स्पेशल 'अर्धशतक' पूरा कर लिया है। आरसीबी ने एमआई, केकेआर और सीएसके वाले क्लब में एंट्री कर ली है। RCB ने बेंगलुरु के अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल में 50 मैच जीत लिए हैं।

चिन्नास्वामी में RCB का 'अर्धशतक', इस खास क्लब में कर ली विराट कोहली की टीम ने एंट्री

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का आईपीएल में होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर आरसीबी ने एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया है। आरसीबी आईपीएल के इतिहास की तीसरी ऐसी टीम है, जिसने एक मैदान पर 50 या इससे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। आरसीबी ने शुक्रवार 24 अप्रैल को बेंगलुरु में गुजरात टाइटन्स को करारी शिकस्त दी। यह एम चिन्नास्वामी में आरसीबी की 50वीं जीत थी।

मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चौथी टीम है, जिसने एक मैदान पर 50 या इससे ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल में अब तक 58 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं, केकेआर ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अब तक आईपीएल में 55 मैच जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 53 मुकाबले अब तक जीत चुकी है। आरसीबी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 50वां मैच जीता है।

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सनराइजर्स हैदराबाद ने 40 मुकाबले हैदराबाद में जीते हैं। यह टीम बाकी टीमों के मुकाबले काफी देर से आईपीएल में एंट्री की थी। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सीजन में यह टीम भी 50 मुकाबले जीतकर खास उपलब्धि अपने नाम कर लेगी। यही पांच टीमें इस समय एक मैदान पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें हैं। यहां तक कि 2008 से लगातार टूर्नामेंट खेल रहीं कई टीमें भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं।

IPL में एक मैदान पर किसी टीम की सबसे ज्यादा जीत

58 - MI (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)

55 - KKR (ईडन गार्डेंस, कोलकाता)

53 - CSK (एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई)

50 - RCB (एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु)

40 - SRH (उप्पल स्टेडियम, हैदराबाद)

शुक्रवार को आरसीबी वर्सेस जीटी मैच बेंगलुरु में खेला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैच में से पहले इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-3 था। हालांकि, अब आरसीबी 4-3 की लीड ले चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि सभी सात मैचों में उस टीम को जीत मिली है, जिसने रन चेज किया है। कोई भी टीम एकदूसरे के खिलाफ टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई है। आरसीबी ने दो बार 200 से ज्यादा का स्कोर जीटी के खिलाफ चेज किया है। 206 रनों का टारगेट इस मैच में, जबकि 201 रनों का टारगेट 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चेज किया हुआ है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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