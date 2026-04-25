चिन्नास्वामी में RCB का 'अर्धशतक', इस खास क्लब में कर ली विराट कोहली की टीम ने एंट्री
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में RCB ने स्पेशल 'अर्धशतक' पूरा कर लिया है। आरसीबी ने एमआई, केकेआर और सीएसके वाले क्लब में एंट्री कर ली है। RCB ने बेंगलुरु के अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल में 50 मैच जीत लिए हैं।
बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का आईपीएल में होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर आरसीबी ने एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया है। आरसीबी आईपीएल के इतिहास की तीसरी ऐसी टीम है, जिसने एक मैदान पर 50 या इससे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। आरसीबी ने शुक्रवार 24 अप्रैल को बेंगलुरु में गुजरात टाइटन्स को करारी शिकस्त दी। यह एम चिन्नास्वामी में आरसीबी की 50वीं जीत थी।
मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चौथी टीम है, जिसने एक मैदान पर 50 या इससे ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल में अब तक 58 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं, केकेआर ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अब तक आईपीएल में 55 मैच जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 53 मुकाबले अब तक जीत चुकी है। आरसीबी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 50वां मैच जीता है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने 40 मुकाबले हैदराबाद में जीते हैं। यह टीम बाकी टीमों के मुकाबले काफी देर से आईपीएल में एंट्री की थी। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सीजन में यह टीम भी 50 मुकाबले जीतकर खास उपलब्धि अपने नाम कर लेगी। यही पांच टीमें इस समय एक मैदान पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें हैं। यहां तक कि 2008 से लगातार टूर्नामेंट खेल रहीं कई टीमें भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं।
IPL में एक मैदान पर किसी टीम की सबसे ज्यादा जीत
58 - MI (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)
55 - KKR (ईडन गार्डेंस, कोलकाता)
53 - CSK (एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई)
50 - RCB (एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु)
40 - SRH (उप्पल स्टेडियम, हैदराबाद)
शुक्रवार को आरसीबी वर्सेस जीटी मैच बेंगलुरु में खेला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैच में से पहले इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-3 था। हालांकि, अब आरसीबी 4-3 की लीड ले चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि सभी सात मैचों में उस टीम को जीत मिली है, जिसने रन चेज किया है। कोई भी टीम एकदूसरे के खिलाफ टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई है। आरसीबी ने दो बार 200 से ज्यादा का स्कोर जीटी के खिलाफ चेज किया है। 206 रनों का टारगेट इस मैच में, जबकि 201 रनों का टारगेट 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चेज किया हुआ है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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