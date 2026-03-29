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IPL में सबसे तेज 200+ का टारगेट चेज करने वाली टीम बनी RCB, RR का रिकॉर्ड तोड़ रच दिया इतिहास

Mar 29, 2026 12:26 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने 16वें ओवर में ही 200 से अधिक का टारगेट चेज करके नया इतिहास रच दिया है। 

IPL में सबसे तेज 200+ का टारगेट चेज करने वाली टीम बनी RCB, RR का रिकॉर्ड तोड़ रच दिया इतिहास

बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने 16वें ओवर में ही 200 से अधिक का टारगेट चेज करके नया इतिहास रच दिया है। अब रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू सबसे तेज 200 से अधिक का टारगेट चेज करने वाली टीम बन गई है। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के विशाल लक्ष्य को विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल शानदार अर्धशतक और रजत पाटीदार और टिम डेविड की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। आरसीबी ने इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स के सबसे तेज 200 से अधिक के रन चेज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

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इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 2025 के आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 15.5 ओवर में ही 200 से अधिक का रन चेज कर दिया था। उस मैच में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी। सबसे तेज 200 से अधिक का रन चेज करने के मामले में तीसरे नंबर पर जो टीम है उसका नाम आरसीबी ही है। आरसीबी की टीम ने साल 2024 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 16 ओवर में ही 200 से अधिक का टारगेट चेज कर दिया था। इस सूची में चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसने साल 2023 के आईपीएल सीजन में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ 200 से अधिक के टारगेट को 16.3 ओवर में ही हासिल कर लिया था। सूची में पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसने 2017 के आईपीएल सीजन में गुजरात लायंस के खिलाफ 17.3 ओवर में 200 से अधिक के टारगेट को चेज कर लिया था।

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आईपीएल में सबसे तेज 200 + का टारगेट चेज करने वाली टॉप-5 टीमें

15.4 - आरसीबी बनाम एसआरएच, बेंगलुरु, 2026*;

15.5 - आरआर बनाम जीटी, जयपुर, 2025;

16.0 - आरसीबी बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2024;

16.3 - एमआई बनाम आरसीबी, वानखेड़े, 2023;

17.3 - डीसी बनाम जीएल, दिल्ली, 2017।

आज के मैच में आरसीबी की ओर से पहले तो जेकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 26 गेंदों में 61 रन बनाए, वहीं, विराट कोहली ने 38 गेंदों में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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