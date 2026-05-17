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IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी RCB, पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर मारी धमाकेदार एंट्री

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार दोपहर को खेले गए मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। RCB इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।

IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी RCB, पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर मारी धमाकेदार एंट्री

आईपीएल 2026 में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार दोपहर को खेले गए मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इस टीम ने इस सीजन अपने नौ मुकाबले जीत लिए हैं और 18 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने पिछले साल के प्रदर्शन को बरकरार रखा है और प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री मारी है। अभी भी इस टीम का एक मुकाबला बचा हुआ है और उसके पास 20 अंकों तक पहुंच कर टॉप टू में फिनिश करने का बेहतरीन मौका है। फिलहाल आरसीबी की टीम 13 मैचों में 9 जीत और चार हार के साथ 18 अंक लेकर टॉप पर बनी हुई है और उसके नाम के आगे क्वालीफाई लिख दिया गया है। आरसीबी का अब तक इस सीजन रन रेट +1.065 है।

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आरसीबी ने खड़ा किया 222 रनों का विशाल स्कोर

रविवार, 17 मई को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में दोपहर में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से आज मौका मिलने पर वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंद में 8 चौके और चार छक्कों की मदद से 182.50 के स्ट्राइक रेट के साथ 73 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 37 गेंद में 58 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 156.76 का था। आरसीबी की ओर से देवदत्त पडिकल ने 25 गेंद में 45 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने 12 गेंद में 28 रनों की पारी खेली, वहीं जेकब बेथल सात गेंद में 11 रन ही बना सके।

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199 रन ही बना सकी पंजाब किंग्स

223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए। भुवनेश्वर कुमार ने आज के मैच में शुरुआती दो झटके देकर पंजाब किंग्स की कमर तोड़ दी। साथी गेंदबाज रसिख सलाम डार और जोश हेजलवुड ने भी शानदार गेंदबाजी की, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 199 रन 8 विकेट के नुकसान पर ही बना सकी। इस मैच में शशांक सिंह ने अकेले लड़ाई लड़ी और उन्होंने 27 दिनों में 56 रन बनाए, जबकि शेडगे ने 35 और कूपर कॉनोली ने 37 रनों की परी खेली।

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अब पंजाब किंग्स का क्वालीफाई करना मुश्किल

आज का मैच शुरू होने से पहले सिनेरियो यह था कि अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीतती है तो वह डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। वहीं पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में बने रहने के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत अहम था, लेकिन श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने यह मैच गवां दिया है और अब उसके पास सिर्फ एक मुकाबला बचा है और क्वालीफाई करने के लिए अगर उस मैच को वह जीतते हैं तब भी उसके पास अधिकतम 15 अंक होंगे। इन 15 अंकों में पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि, रास्ते बंद नहीं हुए हैं लेकिन मुश्किल जरूर है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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