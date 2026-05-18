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रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से बाहर, कप्तान ने बताया वर्कलोड मैनेजमेंट; मगर कोच ने बताई कुछ और बात

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रविंद्र जडेजा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के सीजन के 12वें लीग फेज के मैच से बाहर रहे। कप्तान ने वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बात की, मगर कोच ने कुछ और बात बताई।

रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से बाहर, कप्तान ने बताया वर्कलोड मैनेजमेंट; मगर कोच ने बताई कुछ और बात

राजस्थान रॉयल्स की टीम रविवार 17 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना मुकाबला खेलने उतरी। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए रविंद्र जडेजा उपलब्ध नहीं थे। अहम मुकाबले में उनको नहीं होना, यह टीम के लिए अच्छा नहीं था। टॉस के दौरान कप्तान रियान पराग के उपलब्ध नहीं होने के पीछे कुछ अलग वजह बताई, जबकि मैच के बाद बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने कुछ अलग बयान दिया। रियान पराग ने वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना दिया, जबकि विक्रम राठौर ने चोट को बाहर रखने के पीछे की वजह बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों के बयान इतने अलग क्यों हैं?

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के टॉस के समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने रविंद्र जडेजा को बाहर रखने पर बताया था, "जड्डू भाई (रविंद्र जडेजा) अपने वर्कलोड मैनेजमेंट और उस सब की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।" रविंद्र जडेजा की जगह रवि सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था।

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वहीं, मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने बताया, "उसके घुटने में बस थोड़ी सी तकलीफ थी। वे बस उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर हम उसे एक और गेम ब्रेक दें, तो यह उसके लिए अच्छा होगा। इसी वजह से उसे आज आराम दिया गया।"

कोच और कप्तान के बयान से लग रहा है कि शायद कप्तान ने ही चूक कर दी है। हालांकि, इस तरह के बयान से अलग-अलग तरह की बातें भी बन सकती हैं कि कोच और कप्तान एकमत नहीं है या फिर टीम मैनेजमेंट में इस समय कुछ गड़बड़ चल रही है। वैसे भी रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन इस सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है। 11 मैचों की 8 पारियों में 190 रन ही जडेजा ने 47.50 के औसत और 133.80 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इसके अलावा गेंद से जड्डू के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 9 पारियों में सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं।

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वहीं, राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो रियान पराग की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद छठे स्थान पर खिसक गई है। राजस्थान की टीम अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए आखिरी के दोनों मैच आरआर को जीतने होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि नेट रन रेट अच्छा रहे, ताकि भविष्य में अगर 16 अंक पर कोई दूसरी टीम क्वालीफाई करे तो नेट रन रेट की वजह से टीम टॉप 4 से बाहर न हो।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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