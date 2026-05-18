रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से बाहर, कप्तान ने बताया वर्कलोड मैनेजमेंट; मगर कोच ने बताई कुछ और बात
रविंद्र जडेजा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के सीजन के 12वें लीग फेज के मैच से बाहर रहे। कप्तान ने वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बात की, मगर कोच ने कुछ और बात बताई।
राजस्थान रॉयल्स की टीम रविवार 17 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना मुकाबला खेलने उतरी। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए रविंद्र जडेजा उपलब्ध नहीं थे। अहम मुकाबले में उनको नहीं होना, यह टीम के लिए अच्छा नहीं था। टॉस के दौरान कप्तान रियान पराग के उपलब्ध नहीं होने के पीछे कुछ अलग वजह बताई, जबकि मैच के बाद बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने कुछ अलग बयान दिया। रियान पराग ने वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना दिया, जबकि विक्रम राठौर ने चोट को बाहर रखने के पीछे की वजह बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों के बयान इतने अलग क्यों हैं?
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के टॉस के समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने रविंद्र जडेजा को बाहर रखने पर बताया था, "जड्डू भाई (रविंद्र जडेजा) अपने वर्कलोड मैनेजमेंट और उस सब की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।" रविंद्र जडेजा की जगह रवि सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था।
वहीं, मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने बताया, "उसके घुटने में बस थोड़ी सी तकलीफ थी। वे बस उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर हम उसे एक और गेम ब्रेक दें, तो यह उसके लिए अच्छा होगा। इसी वजह से उसे आज आराम दिया गया।"
कोच और कप्तान के बयान से लग रहा है कि शायद कप्तान ने ही चूक कर दी है। हालांकि, इस तरह के बयान से अलग-अलग तरह की बातें भी बन सकती हैं कि कोच और कप्तान एकमत नहीं है या फिर टीम मैनेजमेंट में इस समय कुछ गड़बड़ चल रही है। वैसे भी रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन इस सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है। 11 मैचों की 8 पारियों में 190 रन ही जडेजा ने 47.50 के औसत और 133.80 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इसके अलावा गेंद से जड्डू के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 9 पारियों में सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं।
वहीं, राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो रियान पराग की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद छठे स्थान पर खिसक गई है। राजस्थान की टीम अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए आखिरी के दोनों मैच आरआर को जीतने होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि नेट रन रेट अच्छा रहे, ताकि भविष्य में अगर 16 अंक पर कोई दूसरी टीम क्वालीफाई करे तो नेट रन रेट की वजह से टीम टॉप 4 से बाहर न हो।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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